أزياء ربيعية ملهمة في معرض موديستا للأزياء

يعود معرض موديستا بدورته الخامسة إلى دبي، ليقدم تشكيلة مختارة لأبرز أزياء ربيع 2018 لتكوني مستعدة لاستقبال الربيع والصيف بإطلالة أكثر إشراقاً وحيوية، مع ألوان الباستيل وطبعات الأزهار والتصاميم المفرحة لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة في آسيا والمنطقة. ويشارك في المعرض هذا العام أسماء مثل: أربيتا ميهتا وأركانا راو وباداسايتا وماهيما ماهاجان وساليتا ناندا وأورفاشي جونيجا وغيرهم.

وسيتضمن المعرض التشكيلة التي طال انظارها لأيقونة الأناقة المعروفة في الهند ورائدة الأعمال، بيرنيا قريشي التي صممت أزياء العديد من مشاهير بوليوود. فبالإضافة إلى مجموعة Boho، ستعرض بيرنيا علامتها الجديدة الفاخرة Umrao Mirza التي تنضح تصاميمها بالأنوثة وتضفي على جمال المرأة جمالاً.

قالت جيوتي كارمالي مؤسس مشارك في موديستا: “موديستا ليس مجرد معرض بل هو تقليد. وكما عودنا زوار المعرض، سنحرص هذا العام على تقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة، فنحن نفهم احتياجات عملائنا ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا لنبقيهم على اضطلاع بأحدث توجهات الموضة”.

يقام المعرض يوم السبت 28 أبريل من الساعة العاشرة وحتى الثامنة مساءً في فندق روضة المروج بدبي. ويوفر المعرض للمتسوقات صالة خاصة للاهتمام بهن ليعيشوا تجربة دلال، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن قسائم للسبا والعناية بالجمال.