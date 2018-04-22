“ذا رتريت نخلة دبي” يطلق باقة من العروض المميّزة احتفاءً بالشهر الفضيل

أعلن “ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري” من “سوفيتيل”، المنتجع الصحي الشامل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عن قائمة من 6 عروض مخصصة لتجارب الإفطار والعافية احتفاءًا بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك إيمانًا من الفندق بأن الشهر الكريم يمثل الوقت الأمثل لتجسيد قيم الروحانية والكرم والعافية.

وعلى غرار الكثير من عروض المنتجع المخصصة، يمكن للضيوف خلال الشهر الفضيل اختيار طقوس العافية الخاصة بهم، بما في ذلك علاج تجديد الشباب المخصص للسبا، وعلاج النوم العميق، والاهتمام بالصحة العاطفية، وعلاج اليوغا والصفاء الذهني، وإزالة السموم واللياقة البدنية. وإلى جانب وجبة إفطار شهية وصحية في مطعم “فايب” الذي يستقبل ضيوفه طوال اليوم، تبلغ أسعار كل من باقات تجارب العافية 215 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.

ويقدم مطعم “فايب” للضيوف بوفيها صحيًا شهيًا، بما في ذلك المشاوي والمشروبات العربية التقليدية ومنصات الطهو المباشر، بالإضافة إلى فرصة دخول “ردهة العافية” المخصصة في المنتجع حيث يمكن للمستفيدين الاختيار بين مجموعة من تجارب العافية، بدءًا من النوم التأملي العميق والعلاج بالأوكسجين إلى جانب تمارين اليوغا لإزالة السموم. وللراغبين في الاستمتاع بإفطارهم الصحي مع الحفاظ على لياقتهم البدنية، يوفر منتجع العافية باقة مختارة من الأنشطة برفقة مدرب متخصص اعتبارًا من الساعة 9 مساءً.

ويقدّم الفندق القائم على مفهوم صحي موائد إفطار رمضانية بديلة للعائلات والأصدقاء للاجتماع معًا وسط بيئة هادئة ومفعمة بالسكينة، حيث يمكن للوالدين الاسترخاء بعد يوم طويل من الصيام فيما يحظى أطفالهم بأوقات ممتعة مع نادي “رايا” للأطفال المجهز بالكامل والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية ومنطقة مخصصة للعب.

للحجوزات الجماعية المؤلفة من 30 شخصًا أو أكثر، يمكن إجراء حجز خاص ليستمتع الضيوف بتذوق أطيب المطابخ الشرقية ضمن أجواءٍ حميمية خاصة.

عرض الإفطار

المكان مطعم “فايب” و”ردهة العافية”

التوقيت: من غروب الشمس ولغاية الساعة 9 مساءً

الأسعار: 215 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد لتناول بوفيه الإفطار والمشروبات والدخول إلى ردهة العافية والحصول على تجربة واحدة، أو 165 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد لتناول بوفيه الإفطار والمشروبات فقط.

للأطفال ما دون 6 سنوات: الإفطار مجاني

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا: خصم بنسبة 50%

عرض الإفطار الجماعي

عدد الأشخاص: 30 شخصًا وأكثر

الأسعار: 130 درهمًا إماراتيًا، قائمة طعام محددة