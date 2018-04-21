إطلاق حملة ترويجية “زوروا ماليزيا 2020” خلال معرض السفر العربي 2018

تشارك وزارة السياحة والثقافة الماليزية في فعاليات ملتقى السفر العربي في دبي، خلال الفترة ما بين 22 – 25 أبريل 2018، ويترأس مدير عام السياحة داتوك سيري ميرزا محمد طيب، وفدًا مكونًا من 108 مشاركين من 69 مؤسسة.

وسيركز الوفد على منتجات وخدمات السياحة الخاصة والتي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط، وخاصة أنه يضم مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر ومالكي المنتجات السياحية وممثلي مكاتب السياحة بالولايات الماليزية، التي تقدم الخدمات السياحية ذات الصلة.

من جانبه، قال داتوك سيري ميرزا محمد طيب، المدير العام للسياحة الماليزية: “سيتم إطلاق حملة ترويجية تحمل شعار “زوروا ماليزيا 2020″ والتي تقدم مزايا وخدمات متميزة للسائحين القادمين إلى ماليزيا، بالإضافة إلى التسهيلات الرائعة العديدة المقدمة للزوار من منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا الخطط المستقبلية لجذب المزيد من السياح العرب لماليزيا”.

ومن المقرر أن تطلق السياحة الماليزية أيضًا خلال فعاليات الملتقى عددًا من العروض الترويجية، بالتعاون مع شركات السياحة والسفر في الإمارات العربية المتحدة، مثل شركة دناتا وشركة أكسبولور ذا ويندرز. كما أنه بالوقت الحالي تجري مناقشات مع طيران الاتحاد من أجل بدء حملة تسويقية خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأوضح المدير العام للسياحة الماليزية أن هذه المشاركة ستعزز السياحة في ماليزيا كوجهة رائدة عبرجناحها الضخم في ملتقى السياحة والسفر العربي بدبي .

ومن المقرر أن يلتقي داتوك سيري ميرزا مع شخصيات بارزة من قطاع الطيران والسياحة والسفر بدبي. كما تمت دعوته أيضًا كمتحدث رئيسي في “المؤتمر الدولي الأول” بجامعة الشارقة بخورفكان حول التنمية السياحية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي داتوك سيري ميرزا الزوار وكبار الشخصيات خلال حفل عشاء تنظمه السياحة الماليزية في أحد فنادق دبي الفاخرة.