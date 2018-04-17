روتانا لإدارة الفنادق و”البادي”.. تفتتحان رسميًا فندق “بيرل روتانا” في أبوظبي

عززت مجموعة “روتانا” لإدارة الفنادق حضورها في قطاع الضيافة بالافتتاح الرسمي لفندق “بيرل روتانا” ضمن المنطقة التجارية في قلب العاصمة أبوظبي، وحضر مراسم الافتتاح الرسمي ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة “روتانا” لإدارة الفنادق، ومحمد البادي بن يوعان الظاهري رئيس مجموعة البادي للتجارة والاستثمار، إلى جانب كوكبة من رجال الأعمال ومدراء كبرى شركات السياحة والسفر وجمع من الإعلاميين.

وينضم الفندق لمحفظة المجموعة المتنامية من الفنادق الرائدة، حيث يتميز فندق “بيرل روتانا” بتصميمه المعاصر وموقعه الاستثنائي بالقرب من أهم وجهات الأعمال التي يتميّز بها مركز المدينة، إذ يقع على بعد خطواتٍ من مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وعلى بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، ليكون ملاذًا مثاليًا للإقامة والاستمتاع بتجربة فريدة لاستكشاف ما تزخر به العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال محمد البادي بن يوعان الظاهري، رئيس مجموعة البادي للتجارة والاستثمار: “بفضل نمو أعمالها القوي وسمعتها الرائدة، صنعت روتانا لنفسها مكانة رائدة في قطاع الضيافة في المنطقة، وهو ما يعطينا متعة لنكون شركاء مع روتانا، وهذه الشراكة سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وتعزز مكانتنا في الأسواق المحلية والدولية، وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجموعة “روتانا” في المستقبل لتحقيق رؤيتنا المشتركة للمساهمة في النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويحتضن الفندق 315 غرفة وجناحًا مصممة بأسلوب عصري وأنيق، لتمنح النزلاء شعورًا بالراحة والاسترخاء طوال تجربة إقامتهم بالفندق، وتقدم كافة الغرف خدمات الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، وأدوات تحضير الشاي والقهوة مجانًا، بالإضافة إلى الصحف المحلية اليومية وميزة الاتصال الدولي المباشر، إلى جانب مستويات الراحة الفاخرة التي توفرها الأسِرَّة عالية الجودة المعتمدة كتجهيزٍ قياسي في جميع الغرف، وتتضمن الغرف شاشات تلفاز مسطحة تعرِض قنوات فضائية متعددة ومناسبة لكافة الضيوف.

وخلال الافتتاح قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة “روتانا” لإدارة الفنادق: “لقد أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة زيادةً ملحوظةً في عدد نزلاء فنادق أبوظبي بلغت 7.4 % قياسًا بالعام الماضي، وهذا خير دليل ومؤشر على نمو وازدهار قطاع السياحة، وبالتالي نحن نهدف من خلال افتتاح الفندق الجديد إلى تقديم منشأة فندقية رحبة تحقق إضافة للمشهد السياحي مع منتجات فندقية من أعلى مستوى”

وأضاف: “يُعتبر فندق “بيرل روتانا” الذي نفتتحه اليوم، الفندق السادس عشر في العاصمة أبوظبي والفندق الثالث والثلاثون للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة، وهذا يعزز التزامنا بدعم وتعزيز التجارة وقطاع السياحة واستقطاب الاستثمار من داخل البلاد وخارجها، ومن المنتظر أن يحقق القطاع نتائج إيجابية واعدة مع حلول عام 2019، مع التوقعات بنموٍ مرتقب في مستوى إقبال الضيوف وازدياد عدد ليالي الإقامة الفندقية، ومن هنا ارتأت المجموعة ضرورة الاستفادة من هذا النمو وافتتاح فندق “بيرل روتانا” وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نموها، وتحقيق هدفها بتشغيل أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020″.

وختم النويس: “لقد تم تصميم فندق “بيرل روتانا” ليوفر تجربة ضيافة أصيلة وعصرية في قلب العاصمة أبو ظبي، ونظرًا لموقعه المثالي، سوف يشكل الفندق إضافةً فريدةً من نوعها في قلب العاصمة أبو ظبي ، ليرحب بالمسافرين من كافة أنحاء العالم والمقيمين على حد سواء، موفرًا لهم غرفًا ومرافق بتصميم عصري، إلى جانب الخدمة الاستثنائية وفقًا لأعلى المعايير، فضلًا عن مجموعة متنوعة من المطاعم”.

وفي نفس السياق، قال كريم نحّاس، مدير عام فندق “بيرل روتانا”: “يجسد الافتتاح الرسمي لفندق ’بيرل روتانا‘ لحظةً مهمة لكافة أفراد طاقم العمل الذين بذلوا جهودًا جبارة منذ وضع حجر الأساس لبناء الفندق، ونحن نضع نصب أعيننا اليوم تحقيق النجاح في مهمتنا، لنرحب بالضيوف في الوجهة المفضّلة للترفيه والأعمال، والتي تحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم الفريدة، وسوف يحظى الضيوف بتجربة ضيافة فريدة من نوعها، لما يوفره الفندق من خيارات استثنائية، بدءًا من خدمات استلام الغرف المخصصة ووصولًا إلى التصميم الفريد المكرس لتحقيق راحة النزلاء”.

ويعدّ مطعم “ذا ويرهاوس”، الذي افتتح أبوابه مؤخرًا، واحدًا من أكثر مطاعم الفندق تميزًا، حيث يقدم مأكولات مستوحاة من المطبخ المتوسطي، وعروضًا مغرية مناسبة لجميع الأفراد الذين يعملون في الشركات المجاورة للفندق بعد الانتهاء من أعمالهم، وسوف يشكل المطعم الأحدث المقصد المفضل لسكان أبوظبي للاستمتاع بأوقاتهم مع تشكيلة من الأطباق وسط تصميم داخلي أنيق مفعم بأجواء تنبض بالحيوية.