“نك ألفيس” و”سكوت برايس” يطرحان علامة مطعم “ذا لايون”

استحوذ الثنائي نك ألفيس وسكوت برايس من مطعم “فولي” الشهير في مدينة جميرا على مطعم “ذا بلاك لايون” في فندق “إتش” الواقع على شارع الشيخ زايد.

ويحتفل الطاهيان من خلال هذا المفهوم الجديد بالمأكولات المقدمة في المقاهي الانجليزية الكلاسيكية مضيفين لمسة خاصة، مقدمين باقة من المأكولات الشهية، منها النقانق مع صلصة المشاوي، وطبق “فيش آند تشيبس” المكونة من السمك مع البطاطا المقلية والبازلاء المهروسة وصلصة الترتار، وطبق بودينغ “بيف آند مورفي” المكوّن من اللحم البقري مع البطاطا المهروسة ومرق اللحم.

واستمد كل من نك وسكوت مع شريكهم التطوري فيكتوريا بابلوسكين في مطعم فولي إلهامهما من المقاهي والوجهات في المملكة المتحدة، حيث كانا يقضيان وقتهما هناك. وخضع الديكور الداخلي لمطعم “ذا لايون” الجديد لبعض التغييرات التي برزت في تنسيق مميز ومختلف للألوان، كما سينقل المطعم مباريات كرة القدم والرجبي على ثماني شاشات عرض وسط أجواء رائعة.

وحول ذلك، قال الشيف سكوت: “لطالما أُعجبنا بمفهوم مطعم ذا بلاك لايون، لذا فعندما حانت الفرصة لم نكن مترددين على الإطلاق، كما أنني ونك من محبي الرياضة؛ ولهذا أحببنا دمج هذا بشغف تحضير المأكولات، ونحن نتطلع بشوق للانطلاق بهذا المشروع الجديد”.

ومنذ افتتاحه في مارس 2016، حاز فولي من نك آند سكوت على خمس جوائز، واليوم يأمل فريق العمل مواصلة تطوير علامة “نك آن سكوت” على القيم التي نشؤوا عليها والمُتمثلة بالطعام والخدمة الجيدين.

ومع هذا التوسع، سيمثل ذا لايون من نك آند سكوت بالشراكة مع مجموعة “غيس هوسبيتاليتي” ثاني مطاعم محفظة نك آند سكوت.

ويفتح المطعم أبوابه يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، مشكلًا وجهة لذواقة الطعام ومحبي الرياضة والموسيقى النابضة بالحياة.