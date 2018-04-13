صدور مجموعة “هب لي عينًا ثالثة” لمفلح العدوان

أصدر الكاتب والقاص والمسرحي مفلح العدوان مجموعة قصصية جديدة حملت عنوان “هَبْ لي عينًا ثالثة” عن الدار الأهلية للنشر في الأردن.

وتقع المجموعة في 111 صفحة، وتضم 14 قصة، تم توزيعها في أربعة أجزاء، عنوان الجزء الأول السِر، وضم ست قصص، هي: “قُمقم، هَب لي عينًا ثالثة، سرير عشتار، ثُريا، عجوز القلب، سارق الساعة”.

أما عنوان الجزء الثاني فهو الحيرة، واحتوى على قصة طويلة، هي:”مشنقة على رقبة “دون كيخوتة””

فيما حمل الجزء الثالث عنوان الحلم، وفيه ست قصص، هي: “أيام الأستوت، لص في حفل عشاء، ما زلت طفلًا، السائل، حريق، غفوة”

أما الجزء الرابع من الكتاب فحمل عنوان التَحوّل، وهو عبارة عن قصة طويلة هي “تحولات الصافرة”.

وفي افتتاحية كتاب “هب لي عينًا ثالثة”، أشار القاص مفلح العدوان، إلى هذا التقسيم بقوله:”لعلها أجزاء اكتملت حين اجتمعت بين دفتي كتاب، ولذا أُعطيت عنوان جزء لكل مجموعة قصص تقاربت في مناخ واحد، واتسقت فضاءاتها، لتتنوع الأجزاء، غير أنها في مجملها تشير إلى فسيفساء روح الكتابة المتآلفة، رغم جراح الشظايا المتناثرة”.

وتأتي هذه المجموعة بعد ستة كتب للعدوان في القصة القصيرة، حيث صدرت له مجموعة “الرحى” العام 1994م، وفازت بالمركز الأول في جائزة محمود تيمور العام 1995م، وصدر منها الطبعة الثانية عن دار ورد للنشر العام 2014م.

ومجموعة “الدوّاج” التي صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق العام 1997م والطبعة الثانية عن دار ورد في عَمان العام 2011م.

ومجموعة “موت عزرائيل” التي صدرت العام 2000م، عن المؤسسة العربية للنشر في بيروت، بعد مخاض عسير نتيجة تحويلها إلى وزارة الأوقاف، وتأخير نشرها لمدة سنة، بدعوى أن فيها ما يسيء إلى الأديان، ثم مجموعة “موت لا أعرف شعائره” العام 2004م، التي صدرت عن دار أزمنة في عمّان، ودار ميريت في القاهرة، وهي حصاد فوزه بمسابقة اليونسكو للكتابة الإبداعية العام 2001م.

وقد توزعت كتابة مفلح العدوان الإبداعية، بالإضافة الى القصة القصيرة، بين الرواية، والمسرح، والكتابة للمكان، حيث صدرت للعدوان رواية “العتبات” عن الدار الأهلية للنشر في عمّان العام 2013م.

أما في المسرح فصدر للعدوان مسرحية “عشيات حلم”، العام 2001م، ضمن منشورات دائرة الثقافة في الشارقة، وظلال القرى، وآدم وحيدًا مسرحيتان عن أمانة عمان الكبرى العام 2006م، وأربعة نصوص مسرحية: “ظلال القرى، وعشيات حلم، بلا عنوان، وسجون” .

وينشغل مفلح العدوان منذ العام 2005م، على مشروع التأسيس لموسوعة القرية الأردنية، والتي واظب على نشرها أسبوعيًا في جريدة الرأي تحت عنوان “بوح القرى”، حيث صدرت الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، من الموسوعة خلال الأعوام 2008 و2010م و2016م.