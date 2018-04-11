منتجع “ريكسوس باب البحر” يطلق عروضًا حصرية بردهة “انفرنو”

كشف منتجع “ريكسوس باب البحر” عن آخر عروض ردهة “انفرنو” المميزة في رأس الخيمة ليحظى جميع الزوار بتجربة ليلية استثنائية للاحتفال طوال الأسبوع.

وتشتهر الردهة بليلة السيدات التي تقام كل خميس لبداية ممتعة لعطلة نهاية الأسبوع، وبإمكان السيدات والأزواج الدخول مجانًا خلال أيام الثلاثاء والخميس والجمعة ويتمتع الرجال العزب بخصم على رسوم الدخول بقيمة 50 درهمًا فقط. كما يُقدم المنتجع للسيدات مشروبَين مجانَيين قبل منتصف الليل، وتستضيف الردهة مجموعة من الحفلات والأمسيات مختلفة السمات.

ويقدم منتجع “ريكسوس باب البحر” أفضل خدمات الضيافة والترفيه، حيث تضم ردهة “انفرنو” قاعة الرقص الوحيدة في الإمارات الشمالية لضمان استمتاع الضيوف بالرقص والموسيقى والحفلات الديناميكية خلال زيارتهم.