طيران ناس يوقع اتفاقية مع CFM الدولية لشراء محركات LEAP-1A

أعلن “طيران ناس”، الطيران الحائز على جائزة الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، الذي أسسه الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز عن توقيع اتفاقية مع شركة CFM الدولية، المورد الرائد لمحركات الطائرات التجارية، لشراء محركات LEAP-1A.

تم توقيع الاتفاقية في فرنسا تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، وبحضور عايض الجعيد رئيس مجلس إدارة شركة “طيران ناس”، وبندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة، وفيليب كوتو نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة Safran\CFM الدولية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين 6،3 مليار دولار (23،6 مليار ريال سعودي)، وتنص على قيام شركة CFM الدولية بتزويد “طيران ناس” بمحركات ‏LEAP-1A‎‏ لأسطول الطائرات الجديد المكون من 08 طائرةneo ‏A320 و‏المقرر وصولها ابتداءً من العام الجاري 2018م. بالإضافة إلى اتفاقية صيانة وخدمات طويلة الأجل لأسطول طائرات A320 مع CFM،

وفي هذه المناسبة، قال عايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة شركة طيران ناس: “إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل في شراكة مع شركة CFM في إطار تعزيز جهودنا لمواصلة التطوير الاستراتيجي”. مضيفاً: “إن نجاح شركةCFM وقوة أدائها على مر السنوات يأتي كعنصر أساس لاتفاقيتنا مع شركة إيرباص لشراء 80 طائرة مؤكدة و 40 خيار من نوع A320 neo. وستدعم هذه الشراكة رؤيتنا الطموحة في النمو والتطور والتي من شأنها توسيع خططنا الرامية إلى تحقيق النجاح باعتبارنا الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والمنطقة”.

من جهته قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة “طيران ناس”: “لقد نجحنا بعملنا مع أسطول طائراتنا الحالي من نوع ايرباص A320التي تعمل بمحركات CFM56-5B، والتي مكنتنا من الحفاظ على معايير الأداء العالية والتكلفة المنخفضة في العمليات”. وأضاف : “إن تزويد أسطولنا القادم من طائرات A320neo بمحركات LEAP-1A26 يوفر كفاءة عالية وهياكل منخفضة التكلفة للعمل في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة في المنطقة. لا تمنحنا هذه الشراكة، الثقة في مواصلة تقديم أفضل الخدمات وأدق المواعيد لضيوفنا المسافرين، فحسب، بل تمكننا أيضاً من تعزيز عروضنا محلياً ودولياً”.

ومن جانبه، قال فيليب كوتو، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة Safran\CFM الدولية: “إنه لشرف لنا أن نوسع شراكتنا مع “طيران ناس” بتزويدهم بمحركات LEAP-1A”. مضيفاُ: “نتطلع لتقديم كل الفوائد من محركات LEAP المتطورة لأسطوله كجزء من النمو المستمر لخطوط الطيران في الشرق الأوسط”.

يقدَّم “طيران ناس” تجربة سفر فريدة لهم من خلال توفيره خدمات مميزة وحلولًا رقمية متقدمة، وذلك لإثراء تجربة ضيوفه المسافرين على متن رحلاته. ويظهر النمو السريع لطيران ناس في سجل الشركة، حيث نقل أكثر من 6.4 مليون مسافر في عام 2017، بمعدل سنوي مركب مرتفع بنسبة 17% منذ 2010.