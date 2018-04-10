عمومية الوطنية للتكافل تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد

أفاد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتكافل، بأن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في العام الماضي عبر تحقيق أرباح صافية بلغت 7.6 مليون درهم، مقارنة بـ 400 ألف درهم في العام 2016، وذلك رغم بيئة العمل المليئة بالتحديات.

وقال الظاهري خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد أمس في فندق دوست تاني في أبوظبي: “يمثل عام 2017 عام التحول للشركة، فقد شهدت الأرباح التشغيلية تحسنًا من فترة ربع سنوية إلى فترة ربع سنوية تالية، وإن إستراتيجيتنا المتمثلة في “العودة إلى الأساسيات” والتي تتألف من التجزئة والتسعير الفعّال والاتساق في تقديم الخدمة بما يتوافق مع توقعات العملاء بالإضافة إلى فريق عمل متحمس حقق نجاحًا ملحوظًا، وإنني على ثقة من تحقيق الاستفادة منه لمواجهة التحديات واقتناص الفرص المستقبلية”.

وأضاف الظاهري:” إن ادارة المحافظ الاستثمارية المتركزة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كانت بمثابة تحد في السنوات القليلة الماضية بسبب عوامل سياسية واقتصادية، ومع ذلك نحن متفائلون بالتغييرات الإيجابية التي تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن واثقون من أن محفظتنا الاستثمارية سوف تحقق عائدات مستقرة وعالية في عام 2018″.

وشهدت الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز في الانتخاب كل من علي سعيد بن حرمل الظاهري، د. محمد بن علي البرواني، صالح ناصر الريامي، فهد أحمد الشاعر، المهندس أسامة محمد البرواني، عبدالله مالك عسيران، والسيدة/ رولا أبو منة.

كما جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017، وسماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال العام الماضي، وسماع تقرير مراجعي الحسابات، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية، وإبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الماضية.