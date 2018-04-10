مطعم ببليك يستقبل الضيوف في تجربة استثنائية لعشاق الرياضة والمأكولات

يستقبل مطعم “ببليك” في مدينة جميرا عشاق الطعام والرياضة في أروع الأجواء مقدمًا لضيوفه تجربة مميزة لا تُنسى.

وينقل المطعم الواقع في سوق مدينة جميرا الأجواء الحماسية للمباريات عبر شاشات عرض كبيرة في ركن المقهى مقدمًا طبقًا خاصًا لعشاق الرياضة مكونًا من الهوت دوغ والبرغر مع الجوانح والبرغر.

وللراغبين بالتمتع بالوقت في أجواء هادئة يمكنهم الجلوس في التراس وتناول المشروبات، بينما يستمتعون بالإطلالات على مشهد الخليج العربي وبرج العرب.

كما يوفر المطعم عرض الساعات السعيدة من الساعة 3:30 حتى الساعة 7:30 مساءً باقة من المشروبات المختارة والكوكتيلات بـ 29 درهمًا فقط.

يقدم مطعم ببليك لضيوفه تجربة لا تنسى في قلب دبي مع الديكورات الخشبية ووسط إطلالات خلابة على برج العرب والخليج العربي.