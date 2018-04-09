“سيدار العالمية” تستقبل الشهر الفضيل بتصاميم تجمع بين الأصالة و العصرية

انطلاقًا من كون شهر رمضان المبارك مناسبة روحانية تجمع العائلة و الأصدقاء سنويًا بأجواء حميمية تحمل معها نفحات من العادات و التقاليد الخاصة بهذا الشهر، تحرص شركة سيدار العالمية، و التي تأسست عام 1892، على توفير مجموعة من التصاميم الكلاسيكية و العصرية من أرقى و أفضل العلامات العالمية، لتتناسب مع روح ومظهر الشهر الفضيل، والتي من شأنها جعل المنزل أكثر تميزًا و دفئًا.

وتتضمن المجموعة الخاصة بشهر رمضان أحدث تصاميم الستائر المنسدلة التي تمنح مظهرًا أنيقًا و فخمًا، وستائر التظليل والوسائد الفخمة وورق الجدران وإكسسوارات الستائر والمظلات وأبواب الأكورديون.

منذ إعادة انطلاق علامة سيدار في عام 1979، تحرص الشركة على تقديم حلول عديدة للتصميم الداخلي من التصاميم الأنيقة والمختارة بعناية؛ لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات. و مع الانطلاقة الثانية للشركة عام 1979، تميزت العلامة بتعاونها مع علامات و أسماء عالمية شهيرة، حتى أصبح تزاوج سيدار مع العلامات العالمية بصمة تميز سيدار إقليميًا و عالميًا. و قد عملت سيدار على تنوع العلامات التي تتعاون معها؛ و ذلك لحرصها على توفير خيارات واسعة لعملائها مهما تنوعت أذواقهم و احتياجاتهم.

وتشمل العلامات التجارية العالمية التي تتعاون معها “سيدار” على فيرساتشي هوم، و قد أُطلق هذا التعاون عام 1992، حيث تقدم لعشاق التصاميم المنزلية الفخمة، ورق جدران وستائر وأغطية للنوافذ مزخرفة بأشكال و رسومات العلامة الراقية، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من أرماني كازا وتصاميم الستائر والإكسسوارات المبتكرة من فوجيكاوا.

ولتكتمل الصورة، توفر سيدار تصاميم شواروفسكي الكريستالية للمسة نهائية مترفة، تتناسب مع الستائر المخملية أو السجاد، حيث يستطيع العملاء اختيار الزخارف و الرسومات و الأحجار التي يرغبونها، ليقوم فريق سيدار الخبير بإضافتها. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية الوحيدة من نوعها لـ شواروفسكي عالميًا.

تحرص سيدار العالمية على استيراد المواد الخام من أفضل المصانع في العالم، و تختار الأقمشة و المواد الخام الصديقة للبيئة. تتنوع الخامات والأقمشة حاملة بين خيوطها حكايا لا تنتهي، حاكتها سيدار خلال السنوات الـ 125 الماضية، حتى أصبحت علامة مُرادفة للجودة والرفاهية والتميز. و تستمر الحكايا…