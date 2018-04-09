إليكم المنصة الإلكترونية الجديدة GlamBeaute.com الآن في الإمارات مع مجموعة استثنائية من العلامات التجارية للعناية بالصحة والجمال

أعلنت شركة مولتيبلكس إنترناشونال إل إل سي الرائدة في مجال توزيع السلع الاستهلاكية ومنتجات العناية بالجمال عن إطلاق متجرها الرائد عبر الإنترنت Glambeaute.com، لتلبية احتياجات قاعدة المستهلكين من خلال الإنترنت إلى حد كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة مختلفة ومتنوعة من منتجات العناية بالجمال والصحة بأسعار معقولة. يسمح الموقع والمتجر الإلكتروني الجديد والذي صمم بشكل معاصر خلال الإنترنت بتجربة ديناميكية ومتنقلة بشكل ودي، وعرض مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية. ومن المقرر أن يعمل المتجر الإلكتروني Glambeaute.com على التوسع إقليمياً بشكل سريع في بلدان كثيرة مثل المملكة العربية السعودية، عُمان، البحرين والكويت وذلك خلال الأشهر المقبلة. كما يؤكد إطلاق الموقع الإلكتروني هدف الشركة لخدمة آلاف العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

يعد GlamBeaute.com منصة إلكترونية شاملة للتسوق عبر الإنترنت لجميع احتياجات العناية بالجمال. مع أكثر من 90 علامة تجارية و 3500 من مستحضرات العناية بالجمال بما في ذلك العطور الفاخرة، المكياج، العناية بالبشرة، مستحضرات الحمام والجسم، مستحضرات العناية بالشعر، العناية بالاطفال، مستحضرات العناية الرجالية و حتى رعاية الحيوانات الأليفة. تقف المنصة الإلكترونية ” جلام بيوتي” على قدم الوثاق من أنها سوف تشبع الاحتياجات المتغيرة والمجارية لشكل الحياة العصري لسكان ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صممت على مبدأ تطوير محفظتها من العلامات التجارية الحديثة والفاخرة لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. مع التركيز على خدمة التسليم السريع وخيارات الدفع المريحة، يوفر موقع التسوق الإلكتروني GlamBeaute.com خدمة التوصيل المجاني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الطلبات فيما فوق 150 درهم إماراتي، وخدمة COD كود التسليم لخدمة أسرع وأسهل. كما سيتم طرح خدماتها إلى البلدان المحيطة قريباً.

تقول ريفنا عدناني- مديرة العلامة التجارية GlamBeaute.com-“نحن نعتقد أن جميعنا جميلاً، ونحن ملتزمون بمنح عملائنا أفضل طرق العناية بالجمال المتاحة على الصعيد العالمي. كما لدينا شراكات عديدة مع العلامات التجارية الفاخرة وذلك لتقديم أفضل المنتجات والمستحضرات التي تغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات لكافة العملاء. فضلاً عن كوننا دائماً على طليعة أحدث الاتجاهات وتقديم أجدد المستحضرات والعلامات التجارية وأفضل الحلول لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة في المنطقة”.

بالإضافة إلى العروض الاستثنائية من العلامات التجارية الفاخرة والأكثر شهرة مثل فيراري، فيرساتشي، بربري وبوريواز، دافيدوف، وغوتشي، ومجموعة من المستحضرات الطبية المفضلة والماركات الفاخرة التي تشمل ريمل، ويتنويلد، الأطباء فزشنز فورمولا، فلورمار، دول فيس، بايو سكن كير، هاسك، فيش، هوليوود ستايل، ماكس فاكتور و برستيج. والتي يمكن أيضا شراؤها أيضاً عبر موقع التسوق الإلكتروني GlamBeaute.com.