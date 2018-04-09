مطعم بيش يستقبل الضيوف في شهر أبريل مع أروع الأجواء على البرنش

أطلق مطعم بيش التركي في فندق شيراتون دبي مول الإمارات برنش يوم الجمعة الجديد الذي يستمر طوال شهر أبريل، آخذًا ضيوفه في رحلة مذاقية إلى الشوارع القديمة لمدينة اسطنبول.

سينقل المطعم إلى تركيا مع الأطايب الشهية المحضرة من أجود المكونات بإشراف رئيس الطهاة الشيف اسماعيل ككال، كالمشاوي والفطائر الشهية فضلًا عن الخبز الطازج ووصولًا إلى الحلويات بأنواعها في حين يمكنكم الاختيار ما بين الجلسات المتنوعة داخل المطعم أو على التراس المطل على برج خليفة أشهر معالم دبي الأيقونية، كل هذا على وقع أروع الأغاني والألحان التركية.