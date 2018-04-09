النادي الكروي الأحدث في دبي يفتتح أبوابه لعشاق كرة القدم من الشباب الواعدين

ينظم نادي سيتي لكرة القدم مهرجانًا كرويًا مفتوحًا للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا يومي الجمعة 13 أبريل والسبت 14 أبريل في مدرسة كينجز البرشاء. ويعد نادي سيتي لكرة القدم، أحد أحدث الأندية الكروية التي توفر منصة رياضية مميزة لتطوير مهارات كرة القدم للاعبين الشباب منذ افتتاحه مؤخرًا هذا العام في دبي.

ويشكل اليوم المفتوح فرصة مميزة للاعبين الراغبين في المشاركة واللعب مع أبرز الأندية الكروية وإلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين متيحًا لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الكروية على يد مجموعة من أفضل المدربين في الإمارات. ويضم اليوم المفتوح أربع مراحل مختلفة تقام على مدار يومين، إذ سوف يتم اختبار اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية معًا.

ويخوض اللاعبون مباريات تجريبية، ويشاركون بالمباريات التي تضم أربعة لاعبين من كل فريق والمباريات التي تضم ثمانية لاعبين من كل فريق، وبعد نهاية المباريات يقدم المدربون ملاحظتهم حول أدائهم ومهاراتهم وانسجامهم في بقية أعضاء الفريق. وستتم دعوة مجموعة من اللاعبين المقبولين ممن تجاوزوا المراحل التدريبية بنجاح للانضمام إلى فريق النخبة (أحد البرامج التطويرية التابعة لأجندة النادي) وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 15 أبريل.

استقطب نادي سيتي لكرة القدم حاليًا أكثر من 400 لاعبٍ يخضعون لحصص تدريبية تحت إشراف طاقم من مدربي النادي يوميًا وأسبوعيًا في مدرسة كينجز البرشاء الواقعة بجوار شارع أم سقيم في منطقة البرشاء جنوب. ويخوض النادي العديد من المباريات التنافسية في مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، وكان آخرها منافساتهم ضد مجموعة من الأندية القادمة من مختلف أنحاء العالم والمشاركة ببطولة كأس مانشستر الممتاز في مانشستر.

ويهدف النادي مع الطاقم التدريبي الذي يضم أعضاءً تفوق سنوات خبرتهم عن 15 عامًا إلى دعم اللاعبين في الانتقال بقدراتهم الكروية إلى مراحل متقدمة بما يتناسب مع مواهب كل منهم. ويسعى إلى استكشاف واجتذاب أفضل المواهب في الإمارات ليوفر لكل من اللاعبين فرصًا للتطوير ابتدًاء من أكاديمية التطوير التابعة للنادي ووصولًا إلى فريق النخبة والبرنامج الاحترافي والجامعي.

وعمل النادي على تصميم كل من هذه البرامج لتطوير مواهب اللاعبين والارتقاء بمستويات اللياقة البدنية فيما يستمتعون بممارسة رياضتهم المفضلة.