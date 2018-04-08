سلطنة عمان تستعرض أبرز مقوماتها السياحية في معرض “الرياض للسفر 2018”

تشارك سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة السياحة، في “معرض الرياض للسفر 2018“، خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، إلى جانب نخبة من رواد السفر والسياحة الإقليميين والدوليين؛ لتسليط الضوء على أبرز المقومات التنافسية والمشاريع السياحية التي تمثل عوامل جذب رئيسة للسياح السعوديين والإقليميين.

وتكتسب المشاركة أهمية استراتيجية كونها فرصة مثالية لتعزيز جسور التواصل الفعال مع أكبر شركات السفر والسياحة والضيافة وصنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل مناقشة الاتجاهات الحالية والمستقبلية ضمن صناعة السياحة العالمية.

وتتمحور مشاركة وزارة السياحة العُمانية حول الترويج لسلطنة عُمان باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الإقليمية الجاذبة للسياح السعوديين.

وسيتم التركيز على التعريف بالمشاريع الجديدة والمستقبلية التي تضمن توفير تجربة سياحية استثنائية للزوار الإقليميين والدوليين، وعلى رأسها “مطار مسقط الدولي” الجديد، الذي يحتضن مرافق عالية المستوى وخدمات متطورة تؤهله لاستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين واستقبال أكبر الطائرات في العالم.

وأوضح سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في “وزارة السياحة العُمانية”، بأنّ المشاركة في “معرض الرياض للسفر 2018“، تندرج في إطار الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة في السوق السياحي الخليجي، مشدّدًا على أهمية الحدث باعتباره منصة استراتيجية لتعريف السائح السعودي والخليجي بالمقومات التنافسية والمعالم السياحية والتاريخية والتراثية والثقافية التي تضع السلطنة في صدارة الوجهات المفضلة عالميًا.

وأضاف المعمري :”تكمن أهمية المشاركة في هذا الحدث كونها متزامنة مع افتتاح “مطار مسقط الدولي” الجديد والبدء بتقديم خدمة تأشيرات الزيارة إلى السلطنة إلكترونيًا لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوات سبّاقة لتلبية احتياجات الزوار والسياح بكفاءة وفعالية عالية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع.

ونوه: “نتطلع من جانبنا إلى إلقاء الضوء على الفرص الواعدة والآفاق المتاحة للاستثمار في القطاع السياحي، الذي يبرز اليوم كمساهم رئيسي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، واضعين نصب أعيننا تمكين السياح السعوديين من التعرف عن كثب على الخدمات والمنتجات والمعالم السياحية التي ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.”

واختتم مدير عام الترويج السياحي: “ننظر بثقة وتفاؤل حيال السنة الحالية التي ستواصل الزخم الكبير في ظل مساعينا الحثيثة لتنفيذ برامج تنموية وترويجية وسياحية طموحة تصب في خدمة أهداف “الاستراتيجية العمانية للسياحة، والمتمحورة حول جعل السلطنة في مقدمة المقاصد السياحية لقضاء العطلات والاستكشاف والاجتماعات بحلول العام 2040.”

ومن المقرر أن تحتضن منصة “وزارة السياحة العُمانية” خلال “معرض الرياض للسفر 2018” عددًا من الأسماء الرائدة ضمن قطاع السياحة والسفر المحلي، وفي مقدمتها: “أرايبيان إكسبيرينس” (Arabian Experience)، “منتجع أنانتارا الجبل الأخضر”، “منتجع البليد صلالة” من “أنانتارا”.