سعد زهير لـ”إرم نيوز” : منتدى الإعلام العربي “يصنع الفارق”

قال سعد زهير كبير مذيعي التلفزيون السعودي بجدة، إن منتدى الإعلام العربي المقام في دبي، يكاد أن يكون المنتدى الوحيد الذي يصنع الفارق في السنوات الأخيرة، بحسب وصفه.

وأضاف زهير في لقاء مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي، في دبي: “المنتدى يعلمنا كيف نواكب الأحداث والتطور الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال :” إن المنتدى يأخذ بأيدينا للمسار الصحيح ويعلمنا كيف نصنع نقاطًا مشتركة بين الإعلام الداخلي والخارجي أيضًا”.

وأطلقت في دبي، الثلاثاء الماضي، أعمال “المنتدى الإعلامي العربي” لعام 2018 في دورته السابعة عشرة تحت عنوان “تحولات إعلامية مؤثرة”، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.