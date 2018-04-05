برانش “دولتشي فيتا” يعود إلى مطعم تشيبرياني جزيرة ياس

يقدّم مطعم “تشيبرياني جزيرة ياس”، الوجهة التفاعلية والاجتماعية العريقة وسط العاصمة أبوظبي، برانش “دولتشي فيتا” الجديد مرةً واحدةً في الشهر من 1 ظهرًا وحتى 5 عصرًا يوم الجمعة 13 أبريل 2018؛ حيث يدعو المطعم الأنيق الذوّاقة إلى الانغماس في تجربةٍ إيطالية آسرة، من خلال تناول أطايب المطبخ الإيطالي علاوةً على تذوّق تشكيلةٍ من المشروبات الفوارة والفاخرة، تليها فرصةً للاستمتاع بأمسيةٍ ساحرة مع باقةٍ من المشروبات اللذيذة والأنشطة المميزة.

تشمل مجموعة الأطباق الشهية الجديدة والمستوحاة من المطبخ الإيطالي طبق السباغيتي الخاص بالمطعم والمحضر مع أشهى أنواع الفطر، إضافة إلى طبق دجاج كواياكي مع سلطة البطاطا الشهية، فضلاً عن الطبق البحري الذي يقدمه المطعم.

كما يحظى زوار “تشيبرياني جزيرة ياس” بفرصة قضاء أروع الأوقات ما بعد الظهيرة، وسط أجواءٍ أنيقة وعصرية تضفي عليها المقبلات الإيطالية التقليدية والمشروبات الفاخرة مزيدًا من التميز والفرادة، كما يمكن للضيوف الاسترخاء مساءً والاستمتاع بصحبة الأحبة والأصدقاء.