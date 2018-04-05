“بيفونيا” تطلق مجموعة “باور ريبير” الجديدة لتصغير المسام والعناية بالبشرة

تقوم أجسامنا بالتعرق للحفاظ على درجة حرارتها في المعدلات الطبيعية خصوصًا في الأجواء الحارة والرطبة وما بين التعرق الغزير وكريمات الحماية من أشعة الشمس تقع البشرة تحت ضغوطات تؤثر على صحتها و مظهرها لتبدأ معاناتك مع المسام الكبيرة و المسدودة.

قامت شركة “بيفونيا” وهي الشركة الرائدة في مجال العناية الطبيعية بالبشرة، بتسخير قوة اثنين من أهم المكونات الحيوية النشطة وتطوريهما للعمل جنبًا إلى جنب مع فسيولوجيا الجلد الطبيعية لتصغير المسام والعناية بالبشرة.

تقدم لكِ علامة بيفونيا مجموعة “باور ريبير” لتصغير المسام وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من سيروم وكريم وقناع لإعطائك النتائج التي طالما رغبتي بها:

سيروم مكثف

بخصائص المكونات الحيوية النّشطة: يحتوي هذا المصل المصنوع من الجل المستحلب على مكونات حيوية نشطة عالية الأداء مع حمض الهيالورونيك لترطيب عميق وإعادة إنتاج الدهون بشكل طبيعي وتقليص حجم المسام لبشرة طبيعية بدون تلك اللمعة المزعجة.

كريم التنقية

لأن مسامك تستحق أفضل كريم للعناية بالبشرة؛ ينصحك خبراء “بيفونيا” بكريم التنقية الغني بالمكوّنات الحيوية النشطة، و خلاصة خميرة “سودالتيروموناس” ومستخلص زهرة البرسيم الأحمر ، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك والبانثينول، هذا الكريم ناعم القوام والخالي من الزيوت يحتوي على مستحلب ممتاز ودقيق بشكل استثنائي ليضمن امتصاص العناصر الفعّالة في تركيبته، للحصول على نتائج مذهلة.

وتتلخص فوائد استخدام هذا المنتج في أن السيروم يقلل من ظهور المسام المتوسعة، وهو مضاد للشيخوخة ومثالي لتعزيز وتعجيل النتائج التي ترغبين بها، في حين يحتوي الكريم على جميع فوائد السيروم بالإضافة إلى قدرته على تغذية بشرتك بعمق.

قناع حيوي نشط

يتميّز قناع العلاج بمزايا مستخلص زهرة البرسيم الأحمر وأكسيد البنتونيت وأكسيد الزنك، حيث يساعد في الكشف عن الدهون الزائدة، ليعطيكِ بشره هادئة طبيعية أكثر نعومة بمسامات صغيرة إلى حدٍّ ملحوظ. حيث يجمع بين الإيلاستين البحري – وهو بروتين يدعم البشرة المرنة والثابتة مع زبدة الشيا وزيت بذور القرطم لترطيب الجلد وحمايته. لتزيلي ذلك القناع الشاحب من الشحوم الرطبة واستخدمي هذا القناع الحيوي في روتينك اليومي للعناية ببشرتك لتحصلي على تلك البشرة ذات المسام الطبيعية لإشراقة تستحقينها.