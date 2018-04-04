عشاق السيتي في دولة الإمارات على موعد مع مباراة من العيار في الدوري الإنجليزي الممتاز

اقترب الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته، وحتى الآن يبتعد مانشستر سيتي كثيراً بالصدارة عن أقرب منافسه، ومُتبقي للسيتيزنس مباراتين من العيار الثقيل من هذه الثمانية، الأولى هي ديربي مانشستر ضد الجار والغريم التقليدي، وستكون في الجولة 33، أما الثانية فهي التي ستجمع فريق جوارديولا بتوتنهام في الجولة 34.

وبهذه المناسبة تنظم مانشستر سيتي منطقة لمشجعيها في العاصمة أبوظبي، إذ يحظى النادي بشعبية كبيرة في دولة الإمارات، وتأتي هذه الخطوة لتتيح لعشاق السيتيزن في الإمارات من متابعة منافساته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أجواء عائلية تستضيفها مدينة زايد الرياضية يوم السبت 7 أبريل.

وتستقطب منطقة مشجعي السيتي العائلات والأصدقاء وعشاق النادي القادمين من مختلف أنحاء الإمارات لتمتع بيوم حافل بالبرامج الترفيهية والأجواء الإحتفالية ومتابعة مجريات اللقاء المنتظر الذي يجمع السيتي بغريمه مانشستر يونايتد، ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 84 نقطة، ويأتي خلفه مباشرةً مانشستر يونايتد برصيد 68 نقطة، أي أن الفارق بينهما 16 نقطة، ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الرابع بعد جمعه 64 نقطة.

تنطلق الفعاليات الترفيهية في منطقة مشجعي السيتي في مدينة زايد الرياضية وتحديدًا على أرض ملعب رقم 15 ابتداءً من الساعة 08:00 مساءً، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة 08:30 مساءً.