حلبة مرسى ياس تدرج فعاليات جديدة في رياضة سباقات السيارات ضمن أمسيات سباقات الدراج

أطلقت حلبة مرسى ياس فعالية جديدة “رول راسينج إيديشن” ضمن أمسيات ياس لسباقات الدراج لتتيح للمشاركين الهواة والمبتدئين الفرصة بإطلاق شغف المغامرة والإثارة ولقضاء وقت ممتع وصقل مهاراتهم في سباقات الدراج التي تشهد شعبية متزايدة وتطورًا ملحوظًا، بالإضافة إلى أنها توفر الفرصة المثالية لاختبار قدرات السائقين في سباق الدراج على مضمار الحلبة وتجربة سياراتهم في بيئة آمنة ومراقبة.

ويشهد السباق المضاف حديثًا إلى أمسيات ياس لسباقات الدراج شروطًا قبل خوض المنافسة، إذ يصطف السائقون في خط البداية قبل الانطلاق بسرعة لا تتجاوز 20 كيلومترًا في الساعة، وفور وصولهم إلى البوابة الأولى يسمح لهم بالقيادة بسرعة لا تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، مما يجعل تسارع السيارات أسهل ويخفف من الضغوطات على المحرك والإطارات. وفي المرحلة الأخيرة يضاء اللون الأخضر للإعلان عن انطلاق المنافسات.

وتفخر حلبة مرسى ياس بتوفيرها خدمات وبرامج تقنية حديثة وتوفر الحلبة نظام توقيت فريدًا لسباقات الدراج لكي يتسنى للمتسابقين معرفة التوقيت المنجز ومراقبة التوقيت أثناء التسارع.

ويمكن لمحبي متابعة هذه الرياضة المميزة والمليئة بالإثارة الحصول على تذاكر الدخول والتي يبلغ سعرها 35 درهمًا إماراتيًا. وللمشاركة ضمن منافسات السباق يتوجب أن يبلغ السائق 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة سارية المفعولـ، ويستخدم المتسابقون سياراتهم الخاصة، ولا يتطلب السباق خبرة في سباقات الدراج.

ويحث منظمو الحدث على حجز أماكنهم في السباق بسرعة وقبل نفاد الأماكن المتاحة للمشاركة، إذ تحدد اللجنة العدد المطلوب وعلى أن لايتجاوز الحد المطلوب لإقامة السباق. وتقام جميع المنافسات على مضمار حلبة مرسى ياس المخصص لسباقات الدراج يوم الجمعة 13 أبريل، و 27 أبريل، و 11 مايو من الساعة 06:00 مساءً وتستمر حتى 12:00 منتصف الليل. ويبلغ رسم المشاركة في السباق 320 درهمًا إماراتيًا متضمنة ضريبة القيمة المضافة.