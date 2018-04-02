مدارس السيتي لكرة القدم تحل ضيفًا في مسقط

تنطلق غدًا الحصة الأولى من الجلسات التدريبية التي تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم للاعبي كرة القدم الشباب في مدينة مسقط؛ لتعزيز مهارات المناورة وصقل مهارتهم الكروية والتكيف مع كافة ظروف المباراة.

وسيتم تنظيم الجلسات التدريبية التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة في المدرسة البريطانية في مسقط، بإشراف مجموعة من المدربين المتخصصين في تطوير المهارات والتقنيات والصحة واللياقة.

وبهذه المناسبة قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي لكرة القدم: “يسر مدارس السيتي لكرة القدم أن تعلن عن شراكتها مع المدرسة البريطانية في مسقط؛ لتنظيم جلسات تدريبية مجانية للأطفال في سلطنة عُمان. ولا تقتصر هذه الجلسات على الأطفال الملتحقين بالمدرسة البريطانية في مسقط، بل هي مفتوحة لجميع الأطفال في كافة أنحاء السلطنة الذين يرغبون في تعلم لعب كرة القدم على طريقة نادي مانشستر سيتي”.

وأضاف قائلًا: “إنها فرصة رائعة للأطفال في جميع أنحاء السلطنة للمشاركة في هذه الجلسات التدريبية التي يديرها مدربون متخصصون في رياضة كرة القدم. وستركز هذه الجلسات التدريبية على فلسفة وبرنامج تدريب أكاديمية مانشستر سيتي الذي يقدم للاعبين الشباب فرصة رائعة لتحسين مهاراتهم في لعبة كرة القدم وتكوين الصداقات في أجواء مميزة وممتعة، تحت إشراف مجموعة من مدربي كرة القدم المؤهلين بشكل جيد”.

كما تابع سيمون القول: “حرصنا أن تكون هذه الجلسات التدريبية مجانية ومفتوحة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، ولكن الأماكن محدودة، ولذلك فإنني أشجع أي شخص يريد المشاركة في هذه الجلسات بالتسجيل بسرعة”.

وسيتم تنظيم هذه الجلسات في المدرسة البريطانية في مسقط، خلال يومي الثلاثاء 3 أبريل والخميس 5 أبريل. حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات التدرب من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 6:15 مساءً، فيما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة من الساعة 6:45 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.