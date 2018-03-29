فندق “والدروف أستوريا” رأس الخيمة يدعو ضيوفه لاختبار أجواء مفعمة بالمغامرة

يقدم فندق ’والدروف أستوريا” رأس الخيمة لضيوفه الكرام فرصةً قيّمةً ويدعوهم لاختبار تجربة إقامة مفعمة بالمغامرة في ربوعه والاستمتاع بإطلالاته الخلابة على الشواطئ الوادعة لبحر العرب والمشاهد الساحرة لجبال الحجر وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2018. ويمتاز الفندق المرموق بموقعه الاستثنائي؛ إذ يبعد مسافةً قصيرة بالسيارة عن “جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم”؛ ليتيح لزواره استراحةً قصيرةً لا مثيل لها على الإطلاق.

ومن المؤكد أن عشاق المغامرة والتشويق سيستمتعون بعروض استثنائية تبرز أفضل ما يمكن اختباره في عالم المغامرة والحماس على مستوى المنطقة في تجربةٍ فريدة تترافق مع أرقى الخدمات الفاخرة التي تشتهر بها هذه العلامة الشهيرة.

وسيشارك الضيوف بتجربة العمر مع المسار الانزلاقي الأطول عالمياً في إمارة رأس الخيمة والذي يتخلل القمم الشاهقة والمناظر الطبيعية الخلابة لجبل جيس.

ويتطلب الانزلاق عبر مشهد غير مسبوق وسرعات تصل إلى 150 كم/سا الكثير من الشجاعة والجرأة لاختبار رحلة طيران على الحبال مفعمة بالإلهام والتشويق.

ويمكن للضيوف عند العودة إلى الفندق متابعة نشاطاتهم الحماسية وممارسة الرياضة في الصالة الرياضية الحديثة، أو اختبار تجربة منعشة في المياه الدافئة لبحر العرب والاستمتاع بالرياضات المائية من خلال شراء قسيمة بقيمة 300 درهم إماراتي فقط، والتي تتيح لهم ممارسة العديد منها كالتزلج على المياه والإبحار وتجديف القوارب.

وبعد يوم طويل حافل بالأنشطة، يمكن للضيوف الاسترخاء والراحة في أجنحة الفندق الفاخرة بأجوائها الملهمة، والاستيقاظ في اليوم التالي وتناول وجبة فطور صحية، إضافة إلى الاستفادة من تسجيل الخروج المتأخر الذي يتيح الاستمتاع بالمزيد من الوقت في هذه الوجهة الخيالية.

وفي تعليقه على ذلك، قال ألان ستوكر، المدير العام لدى فندق ’والدروف أستوريا رأس الخيمة‘: “نحن متحمسون لتقديم باقة عروض متنوعة ومتميزة تحتفي بالموقع الفريد للمكان الذي يتيح فرصة الوصول إلى أطول مسار انزلاقي في العالم، إضافة إلى مجموعة مرافقنا المرموقة. وسيختبر الضيوف مزيجاً مثالياً من المغامرة المترافقة مع ما يقدمه الفندق من وسائل راحة ومطاعم وخدمات”.