المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يستقطب شخصيات دولية صنعت التاريخ الحديث

استقطب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي انطلقت أعماله، يوم أمس الأربعاء، تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إكسبو الشارقة، شخصيات رفيعة المستوى تعدّ من صنّاع التاريخ الحديث.

ومن ضمن الشخصيات المشاركة في أعمال المنتدى ليخ فاوينسا، رئيس جمهورية بولندا الذي أدى دورًا رئيسيًا في سقوط الشيوعية بالمعسكر الشرقي، والسير تيموثي بيرنرز لي، مخترع الإنترنت، وجيمي ويلز مؤسس موقع “ويكيبيديا”، وشون سبايسر السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض (2017)، والحائز على جائزة نوبل للسلام، وتانمي باكشي أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم.

ويناقش المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة ما بين 28 – 29 مارس الجاري في إكسبو الشارقة، العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بمستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي.

وتُعقد الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت عنوان: “الألفية الرقمية.. إلى أين؟”، بحضور نحو 40 متحدثًا من 16 دولة من ضمنهم شخصيات مؤثرة على الصعيد العالمي، ومستشاري سياسات دولية بارزين.

وتستقطب منصات الحدث أكثر من 3000 خبير اتصالات وصانع قرار، ومسؤول حكومي، ومسؤول اتصال حكومي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وشخصيات إعلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الاتصالات والصحافة.

ويشتمل المنتدى على 18 جلسة حوارية وجلسات ثرية بالأفكار، إلى جانب ستة حوارات تفاعلية، وأربع جلسات عصف ذهني للأطفال واليافعين، وسبع ورش عمل للصحفيين وخبراء الاتصال الحكوميين وزوار الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى انطلق عام 2012 بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في التواصل بين الحكومة والجمهور العام، وهو الحقل الذي أدت حكومة إمارة الشارقة فيه دورًا إقليميًا رائدًا في مجالات الدمج الرقمي والحكومة الذكية.

وتمكن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعد نموذجًا يحتذى به، على مدى فترة انعقاده من تحقيق مخرجات انبثق عنها إنجازات بارزة تساهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في المنطقة.

ونظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة جلسة تفاعلية بعنوان “الدبلوماسية الرقمية في الاتصال الحكومي”، قدمها الدكتور محمد عايش، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأميركية في الشارقة، وناقش فيها مفهوم الدبلوماسية الرقمية كأحد أشكال التواصل الدبلوماسي الناشئ في العالم، واستعرض نماذج العمل في ظل التغيرات المستمرة في عالم الاتصال.

وقال عايش: “إن الدبلوماسية الرقمية امتداد للدبلوماسية التقليدية والعامة في الاتصال بين الجهات الرسمية في الدول، وتتميز الاتصالات- وفق نموذج الدبلوماسية الرقمية- بأن الاتصالات فيها مفتوحة ومباشرة وتفاعلية، وتؤسس على المديين المتوسط والطويل لخلق قوة ناعمة تخدم أهداف الدول وتوجهاتها الدولية.

وذكر عايش خلال الجلسة أن الدبلوماسية الرقمية نتاج لثورة المعلومات والاتصالات، وتعد استراتيجية إبداعية في المقام الأول، حيث تستند على التحليلات الاجتماعية لوسائل التواصل الرقمية، موضحًا أن خطط الدبلوماسية الرقمية يجب أن تنصب على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية القائمة على بناء الرأي العام من جهة وعلى الصورة الذهنية، والوسم الوطني من جهة أخرى، لتشكيل القوة الناعمة المؤثرة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرقمية يجب أن تكون إبداعية؛ لأنها تتطلب قدرات ومهارات ابتكارية في التخطيط والتطوير على مستوى المحتوى والتواصل مع الجماهير باستخدام وسائل تفاعلية، إذ تسعى إلى تحقيق أهداف الدولة وتوجهاتها الداخلية والخارجية.

وقال عايش: “تتجلى الدبلوماسية الرقمية في المواقع الإلكترونية لوزارات الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئات والحسابات الاجتماعية للوزارات وغيرها من حسابات المسؤولين فيها”، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الرقمية تعد حديثة العهد، إذ لا يتجاوز عمرها العشر سنوات.

وأوضح رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الدبلوماسية الرقمية تقوم على نموذج الاتصال الرقمي المبادر أو المتراجع ثم التغذية الراجعة، والتحليلات الاجتماعية القائمة على حجم المشاركة التفاعلية، ثم تأتي عملية التأثير المعروف بالقوة الناعمة العاملة على توجيه الإدراكات والآراء والقيم والاتجاهات وصولاً إلى إنتاج بيئة خارجية متعاونة وصديقة على صعيد السياسات الخارجية.

وتوقف عند مفهوم القوة الناعمة بقوله: “قدم أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي في العام 1990 تعريفًا للقوة الناعمة، أوضح فيه أنها القدرة على الحصول على ما تريد من خلال الجذب والإقناع وليس بالقسر والإكراه، والتشارك في القوة مع الآخرين أكثر فعالية من ممارسة القوة بحقهم”.

وقدم عايش بعض النصائح لتوظيف الدبلوماسية الرقمية، حيث أشار إلى أنه يجب تعزيز الجانب المرئي في التواصل؛ لأن الصورة تؤثر أكثر من الكتابة، ويجب التفكير خارج الصندوق، وتقديم حلول مبتكرة في التواصل وتوظيف التسلية والترفيه في التواصل، وتكييف المحتوى وفق الوسيلة المستخدمة، وتفعيل الحسابات وعدم تركها مهجورة لفترات طويلة، إلى جانب المحافظة على الوجه الإنساني في عملية التواصل وتأكيد أهمية الحوار التفاعلي في التواصل باتجاهين إلى جانب تأكيد استمرارية تدفق المحتوى وتوخي الفصل بين الرأي الشخصي والرسمي.