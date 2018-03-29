مهرجان “ربيع ياس مارينا أبوظبي” ينطلق غدًا

تستعد إدارة مرسى “ياس مارينا”، الوجهة العائلية الترفيهية في العاصمة أبوظبي، لإطلاق مهرجان “ربيع ياس مارينا أبوظبي” يوم غد الجمعة.

ويستقبل المهرجان جمهور العائلات من كافة الأعمار في مرسى “ياس مارينا” يومي الجمعة 30 مارس والسبت 31 مارس 2018 من الساعة 1 ظهراً ولغاية 6 مساءً.

ويتزامن توقيت المهرجان مع الإجازة المدرسية وحلول أجواء فصل الربيع في الدولة، والتي توفر فرصة تسمح للجميع بالاستمتاع بقضاء وقت مميز في الهواء الطلق، وسوف يحفل المهرجان بباقة من النشاطات المتنوعة والألعاب والفعاليات الترفيهية ومحطات الحرف اليدوية، والتي تشجع الأطفال على إطلاق العنان لمخيلتهم وابتكاراتهم.

ويحمل المهرجان هذا العام في جعبته الكثير من المفاجآت للعائلات والأطفال، حيث صممت النشاطات في قالبٍ ترفيهي يصحب الجمهور في حكاية مشوقة من المغامرات ، ويقدم المهرجان للأطفال تجربة فريدة تتيح لهم أن يعيشوا أحداث قصص الأطفال الشهيرة على أرض الواقع، حيث يمكن للصغار عيش قصة “أرض المهر ذو القرن”، وقضاء أمتع الأوقات في القلاع المطاطية الملونة بألوان قوس قزح والاستمتاع بجولات ركوب المهر، كما سوف يتمكن الأطفال من تنمية مواهبهم من خلال مجموعة الألعاب في الهواء الطلق.

وسوف يعيش الأطفال مغامرات قصة “أليس في بلاد العجائب” عبر التجول داخل المتاهة ومواجهة العقبات بقالب ترفيهي محبب، فيما يمكنهم تحقيق أحلامهم في “الغابة العجيبة” والتحول إلى الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم من خلال محطات الرسم على الوجوه، ويستضيف المهرجان فعاليات “المسرح الصغير” ، والذي سوف يقدم عروض الدمى المتحركة ورواية وتمثيل القصص الخيالية من عالم الأطفال.

وخلال فترة المهرجان سوف يتمكن الأهل من زيارة “السوق القديم” الذي يستضيفه المهرجان وتنظمه “تايني بين إيفنتس”، ويعرض السوق مجموعة متنوعة من المجوهرات والملابس وغيرها،ومن الممكن للعائلات أيضاً القيام برحلات بحرية في أرجاء جزيرة ياس، والتي تنظمها قوارب “كابتن طوني” مقابل 25 درهم للطفل ومجاناً للأطفال دون الخمس سنوات.

الجدير ذكره أن مرسى “ياس مارينا” يضمّ سبعة مطاعم دائمة توفر مجموعة عالمية من خيارات الأطعمة والمشروبات، بدءاً من الأطباق الكلاسيكية المستوحاة من المطبخ الأمريكي والأوروبي والعربي، إلى جانب الوجبات الخفيفة.