منتجع “ريكسوس باب البحر” يدعم مهرجان “ديستينيشن دون” الموسيقي في رأس الخيمة

ينطلق مهرجان “ديستنينيشن دون” الموسيقي الشاطئي، الذي يستمر على مدار 12 ساعة، تحت رعاية “جزيرة المرجان” وبتنظيم “هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” و”دبل إي إنترتينمنت”، يوم الجمعة الموافق 6 أبريل المقبل.

ويبدأ المهرجان الموسيقي من الساعة 5 مساءً، وتختتم فعالياته المشوقة يوم السبت في الساعة 5 صباحًا.

وسيعرض المهرجان آخر صيحات الموسيقى الإلكترونية من منسق الأغاني “داش برلين”، و”أوميت أوزكان” العالميين، وثنائي منسقي الموسيقى البريطاني “هولافونيك”.

ويوفر المهرجان أشهى المأكولات المتوافرة على مجموعة من عربات الطعام المصطفة من جميع أنحاء الدولة.

وبإمكان حاملي التذاكر حجز مكان للتخييم على الجزيرة، ووضع خيمهم الخاصة بهم مقابل 50 درهمًا فقط، ويحصل نزلاء منتجع “ريكسوس باب البحر” خلال المهرجان على تذاكر دخول مجانية.

وتتوافر حافلات نقل للزوار القادمين من دبي في موقف “مركز المنارة” (محطة مترو بنك نور) على شارع الشيخ زايد، وستغادر الحافلات بين الساعة 5:00 و7:00 مساء يوم الجمعة، وستعود بين الساعة 2:00 و5:00 صباح يوم السبت.

وأفاد السيد سامي كابلانجي، المدير العام لمنتجع “ريكسوس باب البحر”، قائلًا:”يسرنا دعم الدورة الرابعة من المهرجان الموسيقي الشاطئي لتعزيز السياحة في رأس الخيمة، حيث يستقطب المهرجان آلاف الزوار من جميع أنحاء الإمارات للاحتفال ببداية موسم الصيف”.

وتعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست العام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نموًا في العالم بفضل إتاحة “مجموعة ريكسوس” لنزلائها أرقى معايير الضيافة التي لا تُضاهى وسط محيط فاخر، و يبلغ عدد موظفي فنادق ريكسوس العالمية، حوالي 12000 موظف ، مكرسين أنفسهم من أجل تقديم ضيافة وفق تجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة والحديثة.

وتضم كافة فنادق “ريكسوس” منتجع سبا، ومركزًا للياقة الصحية مع حمام تركي تقليدي مميز، لتُتيح بذلك أرقى خدمات السبا العلاجية وسط أجواء مفعمة بالراحة، و توفر جميع فنادق “ريكسوس” مجموعة من المطاعم، و الحانات المميزة، و جدولًا من الأنشطة الممتعة، وأيضًا مجموعة متنوعة من الغرف، والأجنحة الفاخرة.

ونظرًا إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة، والخدمة الشخصية، التي تراعي أدق التفاصيل، و المطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس”على تقديرات عالمية، وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل:”جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و”كونديه ناست”، و”أعظم فنادق العالم”، و “تريب أدفايزر”.