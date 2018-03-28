الفنادق تواجه العديد من التحديات والنفقات الضرورية لتعزيز تقنيات الاتصال خلال السنوات القادمة

ستواجه الفنادق في مختلف أنحاء المنطقة العديد من التحديات والنفقات الضرورية لتعزيز تقنيات الاتصال بالإنترنت خلال السنوات القادمة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة تم نشرها قبيل انعقاد سوق السفر العربي (الملتقى 2018) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل القادم.

حيث أشارت الدراسة التي أصدرتها “كوليرز إنترناشيونال” إلى أن الفندق المتوسط الذي يضم 300 غرفة في مدينة دبي سيجد نفسه أمام تكلفة قدرها نحو 2.45 مليون درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحسين مستويات الاتصال بالإنترنت لتلبية الطلب المتزايد من الضيوف.

ويستند هذا الرقم إلى متوسط اتصال الضيف بالإنترنت والذي يبلغ معدله الآن حوالي ثلاثة أجهزة منفصلة متصلة بشبكة الواي فاي في الفندق خلال فترة إقامته، مما يزيد من الضغط الكلي على النطاق الترددي لشبكة الإنترنت داخل كل فندق.

ويذكر التقرير أيضاً أن الفنادق التي لا تحافظ على المعايير الحالية ستعرض ولاء ضيوفها للخطر، حيث ذكر 68٪ من الضيوف أنهم لن يعودوا إلى فندق لديه اتصال ضعيف بشبكة الإنترنت حسبما توصلت إليه الأبحاث.

وبهذا السياق قال سيمون برس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: “يتوجب على الفنادق الاستثمار بملايين الدراهم في قطاع التقنيات المتطورة والأنظمة الجديدة للحفاظ على معايير سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت. ويُعد الاستثمار في تطوير شبكة الإنترنت أحد الاتجاهات الرئيسية التي يُتوقع أن تسهم بتحويل قطاع الضيافة في المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة”.

وسيسلط معرض تقنيات السفر الذي ينعقد ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2018، الضوء على آخر التطورات التي تشهدها تقنيات الضيافة، وسيشارك فيه أكثر من 30 جهة عارضة دولية. وسيتم تنظيم جلسات النقاش في مسرح تقنيات السفر برعاية شركة سيبر (Sabre Corporation) الرائدة في توفير التقنيات المتطورة لقطاع السفر العالمي.

وتعتبر تقنيات السفر أسرع القطاعات نمواً ضمن معرض سوق السفر العربي في العام 2017 بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالعام السابق. وسيتمكن زوار المعرض من مقابلة العديد من الشركات العارضة مثل “ترافيل كليك” و”ترافيل بورت” و”جي تي بيدز” و”ذا بوكينج إكسبرت” و”إن بلاس” و”إكس إم إل هوليداي” و”ديدا ترافيل تكنولوجي”.

وستشارك “ترافيل فليكس” للمرة الأولى في المعرض، وستستعرض عملتها الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حل مشاكل قابلية التوسع التي تواجهها العملات الأخرى في الوقت الحالي.

من المتوقع إدخال المزيد من وسائل الدردشة مع الفنادق في المستقبل القريب للتعامل مع استفسارات الضيوف الشائعة قبل وأثناء وبعد الحجز، ويتوقع تقرير “كوليرز إنترناشيونال” أن 79٪ من جميع علميات التفاعل مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط ستتم عبر تقنيات الفنادق الإلكترونية في العام 2020.

ومن المفترض أن تسهم أنظمة الدفع الافتراضية مثل “Apple Pay” و”Samsung Pay” و”Google Pay” بإحداث تغييرات كبيرة في طريقة الدفعات. وتتوقع كوليرز إنترناشيونال أن يتم إكمال نصف المدفوعات للفنادق باستخدام منصات الدفع المتنقلة أو الافتراضية بحلول العام 2021.

وأضاف سيمون بريس قائلاً: “شهدنا مؤخراً الكثير من الابتكارات في قطاع السفر والسياحة لتسهيل رحلة الركاب وتوفير أعلى مستويات المرونة والتخصيص والأصالة لتعزيز التجربة الإجمالية”.

وستبدأ النقاشات في مسرح تقنيات السفر بجلسة خاصة حول وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على كيفية استعراض الجوانب الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات. كما تشمل الفعاليات الأخرى قمة المستقبل الرقمي والسياحة الذكية 2020.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص. بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرون، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.