فنادق ومنتجعات ميلينيوم الحائزة على عدّة جوائز تفتتح فندقها الأول في تركيا

تحتفل فنادق ومنتجعات ميلينيوم الحائزة على عدّة جوائز في شهر أبريل المقبل بافتتاح فندقها الأول في تركيا، مع تدشين فندق ميلينيوم اسطنبول القرن الذهبي المصنّف من فئة الخمس نجوم والمؤلّف من 127 غرفة. سُمّي الفندق تيمّناً بمنطقة “هاليتش” المجاورة حيث الخليج الأساسي لمضيق البوسفور الشهير، وهو يوفّر للضيوف إطلالات رائعة على الممرّ المائي الغنيّ عن التعريف في اسطنبول.

يقع الفندق في قلب المدينة التاريخي، وتحديداً داخل حديقة قصر بلاهيرني مقابل شاطئ أيازما وكنيسة القديسة مريم في بلاهيرني، وعلى مسافة قريبة من أشهر المعالم السياحية في اسطنبول. نذكر من بين أبرز المعالم مسجد ومتحف تشورا وحيّ بلاط العريق الذي يزخر ببيوت عثمانية ملوّنة قائمة منذ مئة عام ومدرجة على قائمة اليونسكو. أمّا تل بيير لوتي الشهير فيبعد خمس دقائق فقط بالسيارة عن الفندق، فيما تقع الكنائس والمعابد والمساجد على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

يكتنف فندق ميلينيوم اسطنبول القرن الذهبي 127 غرفة وجناحاً أنيقاً، ويحتوي على مركز للياقة البدنية مجهّز بأحدث المعدّات، وسبا فاخر، وحمّام تركي إلى جانب مركز شامل للأعمال يضمّ قاعة تبلغ مساحتها 404 أمتار مربّعة وغرف اجتماعات.

يستقبل مطعم “كيروس” الزوّار طوال اليوم ويُقدّم لهم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية المبتكرة والأطايب التركية، بما في ذلك بوفيه فطور غنيّ. يمكن للضيوف تناول الغداء أو العشاء بين رِحاب مطعم “تكفور” الذيً يُقدّم أجود أنواع اللحوم ويوفّر مشاهد خلّابة للقرن الذهبي. كما تدعو قاعة الطعام الخاصة “كاثيسما” الضيوف إلى تذوّق باقة من الأطباق الشهيرة التي تصطحب الضيوف إلى العهد البيزنطي.

يحتلّ الفندق الموقع الأنسب للزوّار الذين يودّون استكشاف المدينة إذ يبعد خطوات قليلة عن أقرب محطة متروباص وميناء أيفانساراي، و3 كلم عن مركز هاليتش للمؤتمرات، و10 دقائق سيراً على الأقدام عن المدينة القديمة. ولا يفصله سوى 15 كلم عن مطار أتاتورك الدولي.

بهذه المناسبة، قال أورهان ييسيرينيوفا، مدير عام فندق ميلينيوم اسطنبول القرن الذهبي: “تبقى اسطنبول واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم، وقد استقطبت العام الماضي وحده أكثر من 10 ملايين مسافر، لذا يسرّنا أن نفتتح أول فندق من فنادق ومنتجعات ميلينيوم في هذه المدينة النابضة بالحياة. بين كنف الجدران التاريخية للإمبراطورية البيزنطية، وأيازما وكنيسة القديسة ماري في بلاهيرناي، نُقدّم خياراً جديداً ومشوّقاً للمسافرين ونتطلّع قدماً إلى تقديم معايير الضيافة التي تشتهر بها ميلينيوم في هذه المدينة.”