مجموعة بارسيلو الفندقية تتوسع في الإمارات

أعلنت إدارة مجموعة “بارسيلو” الفندقية التي تدير أكثر من 230 فندقًا في 22 دولة حول العالم، عن توسعها الجديد في منطقة الشرق الأوسط من بوابة الإمارات، ويعتبر التوسع الجديد إضافة للمجموعة الإسبانية الرائدة في عالم الضيافة، والتي تدير العمليات التشغيلية لعلاماتها الفندقية “رويال هايد أواي هوتيلز أند ريزورتس”، وفنادق ومنتجعات “بارسيلو”، وفنادق ومنتجعات “أوكسيدنتال” وفنادق “أليجرو”، إلى جانب امتلاكها لـ 700 وكالة سفر حول العالم وخط طيران جوي في إسبانيا.

وحول التوسع الجديد في الإمارات، قال سيمون بيدرو بارسيلو، رئيس مجموعة “بارسيلو” الفندقية”: “تشتهر الإمارات العربية المتحدة بموقعها المميز في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وبفنادقها الفاخرة والرائدة ذات السمعة المميزة في سوق السياحة العالمية، وبكونها ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابًا للسياح الأجانب، كل هذه الأسباب دفعت المجموعة إلى التركيز على سوق الإمارات ليكون مركزًا لتوسعها في المنطقة، وخاصة بأن لدينا خبرة واسعة في الدولة، حيث سجلت مجموعة “بارسيلو” الفندقية حضورها مسبقًا في إمارتي دبي والشارقة من خلال افتتاح فندق “أوكسيدنتال شارقة جراند” والذي يخضع للتجديد حاليًا، و”شقق بارسيلو الفندقية دبي مارينا”.

وأضاف بارسيلو :”يسعدنا أن نعلن بأننا حاليًا في المراحل النهائية لتوقيع عقود تشغيل وافتتاح ثمانية فنادق جديدة في الإمارات مع نهاية عام 2018، ونرى أن المجموعة وعلاماتها الفندقية تحظى بترحيب واسع في الدولة، وسوف نبدأ خطة التوسع بافتتاح فندقين جديدين تحت علامة “أوكسيدنتال” في دبي من فئة الأربع نجوم ضمن منطقة الإنتاج الإعلامي، والتي تعتبر مركزًا للأعمال وتتميز بموقعها القريب من مطار آل مكتوم الدولي، وسوف يضم كل من الفندقين 239 غرفة وجناحًا والعديد من قاعات المؤتمرات والاجتماعات التي تستهدف المسافرين من رجال الأعمال، كما سوف تفتتح المجموعة فندق “بارسيلو” الجديد في دبي ضمن منطقة الجداف الجديدة “.

الجدير ذكره، أن المجموعة تشهد ازدهارًا واسعًا لأعمالها في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبعض أسواق شمال أفريقيا، كما نجحت في تأسيس حضورٍ قوي لها في الوجهات السياحية البارزة مثل المكسيك وجمهورية الدومينيكان، فضلاً عن حضورها الكبير في سوق بلد المنشأ إسبانيا.

حول “مجموعة بارسيلو الفندقية”

تعتبر مجموعة بارسيلو الفندقية الذراع الفندقي لـ “مجموعة بارسيلو”، وهي ثالث أكبر سلسلة فندقية في إسبانيا والـ 42 على مستوى العالم، وتدير المجموعة حاليًا 236 فندقًا سكنيًا وترفيهيًا تتوزع في 22 بلدًا من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 52 ألف غرفة، تحت أربع علامات تجارية هي: “رويال هايد أواي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس”، وفنادق ومنتجعات “بارسيلو”، وفنادق ومنتجعات “أوكسيدنتال” وفنادق “أليجرو”.