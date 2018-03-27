عيادة الدكتور روز بدبي توفر طريقة مستقبلية لعلاج المرضى عبر فيسبوك

تحرص عيادة الدكتور روز لطب الأسنان على جلب أحدث الممارسات في مجال طب الأسنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اعتماد التقنيات والابتكارات المتطورة والحلول الرائدة لخلق ابتسامة مثالية وتوفير تجربة مميزة للمرضى.

وتوفر هذه العيادة الرائدة على مستوى دولة الإمارات العديد من الحلول المبتكرة مثل إتاحة الفرصة أمام المرضى للتواصل مع أطباء الأسنان عبر تقنية “فيسبوك لايف” بالإضافة إلى استخدام العلاجات العضوية وتقنيات طب الأسنان الجديدة.

ويتم تنظيم جلسة أسبوعية عبر فيسبوك لايف من قبل الدكتور ديفيد روز لتسليط الضوء على مختلف عناصر علاج الأسنان ونظافة الفم، ما يتيح الفرصة أمام المرضى للتواصل مع أطباء الأسنان المؤهلين باستخدام منصة الفيديو لتلقي نصائح الرعاية والمتابعة والتوصيات والعلاجات البسيطة.

وبهذا الصدد قال الدكتور ديفيد روز: “إن وسائل التواصل الاجتماعي تتحول إلى مصدر للمعلومات بشكل متزايد، ويمكن الآن استخدامها كأداة للتفاعل مع أطباء الأسنان من أجل طرح بعض الأسئلة قبل إجراء الفحص السريري، كما أن ذلك يمنح المرضى فرصة للاستفسار عن أي شيء يتعلق بإجراءات تتعلق برعاية الأسنان أينما كانوا”.

وتعمل الدكتورة أغنيس روز الأخصائية في طب أسنان الأطفال مع فريق أخصائيي الصحة لتعزيز أسلوب الحياة الصحية والنظافة الفموية العضوية عبر استخدام منتجات تعتمد على المكونات والألوان والنكهات الطبيعية. ويوجد لدى العيادة تخزن العيادة الآن مجموعة من منتجات معجون الأسنان التي لا تحتوي على ألوان أو نكهات غير طبيعية وتجنب التعرض للفلورايد والمواد المضرة.

كما تنتهج عيادة الدكتور روز العديد من الممارسات الخضراء وهي عضو في “جومبوك” وهي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى زيادة الوعي حول الاستدامة والحياة الخضراء. كما تحرص العيادة على عدم استخدام الأوراق للملفات وصور الأشعة السينية حفاظًا على البيئة.

وأعلنت عيادة الدكتور روز مؤخرًا عن إتاحة تجربة تقنية مميزة للراغبين بالحصول على ابتسامة مثالية أكثر إشراقاً وصحة قبل القيام بأي إجراءات طبية على الإطلاق، حيث تتيح لهم هذه المبادرة المجانية فرصة لاختبار الابتسامة المثالية وتمكينهم من اتخاذ قرار مستنير.

ويمكن لطبيب الأسنان بموجب هذه التقنية إجراء فحص كامل لفم المريض لضمان صحة الأسنان وقابليتها لإجراء التغييرات المطلوبة، ومن ثم يناقش طبيب الأسنان مع المريض التحسينات التي يمكن الوصول إليها. وبعد ذلك يتم الحصول على القوالب من الأسنان ليتمكن طبيب الأسنان من استخدامها لابتكار ابتسامة مثالية مؤقتة في غضون سبعة أيام. ولا يوجد أي حفر أو خدر أو ألم أثناء هذه العملية.

وعند العودة مجدداً إلى طبيب الأسنان التجميلي، يمكن للمريض رؤية ابتسامته المثالية بعرض ثلاثي الأبعاد وكيف ستبدو الابتسامة عند التحدث والضحك. وبعد الجلسة الثانية، يتم إبلاغ المريض بخطة العلاج الكاملة بما في ذلك جميع التكاليف. ويمكن أن يشمل العلاج التيجان والحشوات وتبييض وتقويم الأسنان.

وخلال هذه الجلسات، يتم التقاط الصور ومقاطع الفيديو لابتسامة المريض الحالية والجديدة لتمكينهم من مقارنتها قبل وبعد التغييرات. ويمكن عرض هذه الصور ومقاطع الفيديو أمام أفراد العائلة والأصدقاء قبل التزام المرضى بأي إجراءات لا رجعة فيها.

واختتم الدكتور ديفيد روز كلامه بالقول: “لعبت التكنولوجيا دوراً مهماً في طب الأسنان في السنوات القليلة الماضية، ما سمح للمرضى فرصة تلقي التشخيص السني والعلاج الذي يحتاجونه دون المعاناة من الآلام. وتحرص عيادتنا على انتهاج أحدث تقنيات العناية بالأسنان وتقديمها إلى دبي والإمارات العربية المتحدة”.