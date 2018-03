حل أمني جديد من كاسبرسكي لحزمة Office 365 يعزز الحماية في خدمة Exchange Online

لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تمضي في مسيرتها نحو التحول إلى اعتماد الحلول السحابية، ويُعتبر تبني غالبية هذه الشركات لخدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى السحابة نقطة التحوّل الأولى في هذه المسيرة. وفي الواقع، فإن خدمة البريد الإلكتروني السحابية تتصدر أكثر تطبيقات الأعمال السحابية استخدامًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة كاسبرسكي لاب، التي قدّمت الآن منتجًا جديدًا يتمثل بالأمن كخدمة Security-as-a-Service ويجلب أحدث تقنيات الجيل القادم الخاصة بالكشف عن التهديدات، مدعومة بتقنيات تعلم الآلات والحصول الفوري لحظة بلحظة على المعلومات المتعلقة بالتهديدات السحابية لأنظمة البريد الإلكتروني المستندة إلى السحابة، وتقديم حماية معززة لخدمة Exchange Online ضمن الحزمة البرمجية الشهيرة Office 365 من مايكروسوفت.

البريد الإلكتروني ما زال في مرمى مجرمي الإنترنت

يُعتبر تبادل رسائل البريد الإلكتروني جزءًا من روتين العمل اليومي لكل الشركات، لذلك لا عجب في أن مجرمي الإنترنت سيظلون حريصين على إيجاد طرق جديدة لاستغلال هذا الأمر لتحقيق أغراضهم الخبيثة. ويُظهر أحدث تقرير فصلي صادر عن كاسبرسكي لاب ويتعلق بالبريد غير المرغوب فيه Spam، أن ثمّة نموًا مطردًا ومستويات متزايدة من المراوغة يلجأ إليها المخربون في حملات التصيّد عبر رسائل البريد غير المرغوب فيها، وهو ما يعني أن مسؤولي تقنية المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، يُضطرون إلى قضاء مزيد من الوقت في حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب بها، واسترداد الرسائل المحذوفة خطأ، بدلاً من التركيز على تنفيذ المهام التقنية التي تهمّ الأعمال التجارية للشركة.

وعلاوة على ذلك، فإن تأثير رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة لا يقتصر فقط على كونه تحديًا لكفاءة الموارد الخاصة بتقنية المعلومات وإنتاجية الموظفين؛ فهي تصبح تهديدًا حقيقيًا للشركات عندما يتعلق الأمر بتصيّد تصاريح وصول الموظفين إلى الأنظمة أو نشر البرمجيات الضارة عبر مُرفقات البريد الإلكتروني. وكان استخدام التصيد ومعايير الهندسة الاجتماعية عاملاً رئيسيًا ساهم في 28% من الهجمات الموجهة التي وقعت في العام 2017، وفق ما أورده تقرير كاسبرسكي لاب وB2B International، المعنون “العامل البشري في أمن تقنية المعلومات: كيف يُعرّض الموظفون شركاتهم للخطر من الداخل” The Human Factor in IT Security: How Employees are Making Businesses Vulnerable from Within، والصادر في يونيو 2017.

حماية أساسية للبريد الإلكتروني في مقر العمل وعلى السحابة

تقدّم كاسبرسكي لاب الحماية لخوادم البريد الإلكتروني وبواباته كحلول موجّهة من أجل التصدي لتلك التحديات الأمنية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على حماية أنظمة بريدها الإلكتروني في مقارّ عملها. وتعمل كاسبرسكي لاب هذا العام على توسيع محفظة حلولها الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بإضافة مُنتج جديد هو Kaspersky Security for Microsoft Office 365 لتوسيع الحماية كي تشمل خدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى السحابة Exchange Online ضمن حزمة Office 365 من مايكروسوفت.

ويقدّم الحلّ الأمني المشترك لمستخدمي Office 365 من مايكروسوفت، والذي يعمل بصورة مشتركة مع مزايا الحماية المضمّنة من مايكروسوفت، مستوًى معززًا من الحماية ضدّ هجمات طلب الفدية والمرفقات الخبيثة والبريد غبر المرغوب فيه والتصيد الاحتيالي (والذي يشمل اختراق البريد الإلكتروني للشركات) فضلاً عن التهديدات غير المعروفة. وتشمل مجموعة التقنيات الأمنية من الجيل التالي والتي تم تمكينها في المنتج محركًا عصبيًا شبكيًا لمكافحة التصيّد، وقدرات لكشف التهديدات قائمة على تقنيات تعلم الآلات، وتقنية الأمان المتقدمة المعروفة باسم Sandboxing (صندوق الرمل) الخاصة بالفصل بين التطبيقات، وفلترة المرفقات، وشبكة كاسبرسكي لاب العالمية لمعلومات التهديدات، وكلها تقنيات وآليات مدعومة من نموذج كاسبرسكي لاب المسمى HuMachine الذي يجمع بين الخبرات البشرية والمعلومات المتعلقة بالتهديدات المحدقة بالبيانات الكبيرة وقدرات تعلم الآلات، من أجل إقامة دفاع حصين ضد جميع أنواع التهديدات التي قد تواجه الشركات.

إندماج طبيعي في السحابة وسهولة الإدارة

يتم استضافة Kaspersky Security for Microsoft Office 365 في السحابة، مثلما هو الحال مع حزمة Office 365 من مايكروسوفت، ويتيح المنتج إدارة مرنة وملائمة مستندة إلى السحابة لكل من البريد الإلكتروني ونظام الأمن التقني، كما يقدّم للشركات الصغيرة والمتوسطة كثيرًا من المزايا، مثل سهولة الإعدادات والتكامل الطبيعي مع Exchange Online، ولوحة بيانات تعرض بلمحة سريعة إحصاءات عن عمليات الكشف عن التهديدات، وقدرات النسخ الاحتياطي لرسائل البريد الإلكتروني واسترداد المحذوف منها.

وتتم إدارة المنتج الجديد إلى جانب Kaspersky Endpoint Security Cloud من وحدة تحكم إدارية منفردة قائمة على السحابة. وسوف يستفيد مقدمو الخدمات المدارة ومقدمو الخدمات الأمنية المدارة ومسؤولو تقنية المعلومات الخارجيون من إمكانيات التأجير المتعدد، التي تسمح بتبسيط إدارة الحماية في مختلف الشركات والمؤسسات، كما يمكنها دعم حسابات متعددة تابعة لمختلف الإداريين، مع إتاحة مرونة أعلى وسهولة أكبر في الاستخدام.

وقال ڤلاديمير زاپوليانسكي رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كاسبرسكي لاب، إن إلحاق الضرر بشركة ما أو تدمير أعمالها لا يتطلّب أكثر من أن تشتمل رسالة بريد إلكتروني واحدة من بين ملايين الرسائل التي يتم إرسالها يوميًا، على ملف مرفق للقيام بعمل تخريبي، كتصيّد لمعلومات تصاريح الوصول إلى الحسابات والأنظمة أو شنّ هجمة لطلب الفدية، وأضاف: “يسرنا مع طرح المنتج الجديد Kaspersky Security for Microsoft Office 365، أن نقدم لعملائنا الذين ينتقلون إلى Exchange السحابي ضمن Office 265 أحدث تقنيات الأمان من الجيل التالي لحماية اتصالاتهم عبر البريد الإلكتروني بأعلى درجات الحماية، سواء كانت تطبيقاتهم مستضافة في مقار العمل أو في السحابة”.

تجدر الإشارة إلى أن Kaspersky Security for Microsoft Office 365 بات متاحًا عالميًا ويمكن شراؤه عبر الإنترنت. ويمكن زيارة الموقع cloud.kaspersky.com لمعرفة المزيد عن المُنتج والبدء في استخدامه بوظائفه الكاملة استخدامًا تجريبيًا ومجانيًا لمدة ثلاثة أيام. كما يمكن للعملاء شراء المنتج من شركاء كاسبرسكي لاب ابتداء من الثامن من فبراير.