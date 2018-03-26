الحمرا تطلق خطة شراء مميزة لعقاراتها الفاخرة في رأس الخيمة

أطلقت “الحمرا” التي تعتبر أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، خطط سداد جديدة للراغبين بشراء أحد عقاراتها الفاخرة والجاهزة ضمن قرية الحمرا.

إذ ستتاح للمشترين المحتملين فرصة للحصول على مجموعة من المزايا الحصرية بما في ذلك إمكانية سداد ثمن المنزل دون فائدة ودون دفعة أولى والحجز عند دفع 2% فقط من السعر الإجمالي، وتمتد الخطة لمدة 50 شهرًا بواقع 2٪ في الشهر. ولا توجد أي عمولة عند شراء العقار مباشرة من الحمرا.

وتسري خطة الدفع الجديدة على جميع مشاريع الحمرا بما في ذلك مشروع بيتي، وتوجد مجموعة متنوعة من الفلل والمنازل والشقق داخل قرية الحمرا.

وبهذا السياق قال بينوي كوريان، مدير عام شركة الحمرا: “حرصنا على إطلاق خطة الدفع هذه لتسهيل الأمر على المستثمرين لاتخاذ القرار المناسب ومنحهم فرصة شراء منزل فاخر في مشروع مميز بدفعة أولى قدرها 7200 درهم؛ ما يوفر لهم قيمة مميزة مقابل المال نظراً لجودة أعمال البناء والمساحات الخضراء ومرافق الراحة المتنوعة”.

وتتضمن مرافق الراحة المتاحة برك سباحة وصالات رياضية وملاعب وحدائق وشاطئ وملعب الغولف، وذلك بالإضافة إلى تشكيلة من المطاعم والمقاهي مثل: “مارينا ميوز” و”بيستو” و”ذا باي سبورتس بار”.

يُذكر أن الحمرا هي المطور العقاري لفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة وفندق ريتز كارلتون شاطئ الحمرا، والتي تشكل -أيضاً- جزءاً من عروض تناول الطعام والشراب والترفيه والضيافة داخل قرية الحمرا.

ويقدم الحمرا مول مجموعة واسعة من خيارات الترفيه والتسوق بفضل وجود الكثير من العلامات التجارية والمطاعم وشاشات السينما. كما بدأت الحمرا أخيراً العمل على مدرسة رأس الخيمة الناطقة باللغة الإنجليزية.

وكشف تقرير أصدرته بروبيرتي فايندر (Propertyfinder.ae) أن قرية الحمرا تعتبر الوجهة الأكثر تفضيلاً لشراء الشقق والفلل في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف باري إبراهيمي قائلاً: “تمثل قرية الحمرا خياراً مثالياً لمجموعة متنوعة من الناس بمن فيهم أولئك الذين يبحثون عن استثمار جيد أو المستخدمون النهائيون الذي يبحثون عن أسلوب الحياة الراقية والحصول على قيمة عالية مقابل المال. وسيكون بإمكان المستثمرين الحصول على عائدات استثمار بنسبة 6٪ إلى 10٪ اعتماداً على حجم العقار وسعر الشراء”.