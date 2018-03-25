“جنة بلايس سيتي سنتر” أبوظبي يطرح أسعارًا مغرية للإقامة طويلة المدى

أعلن فندق “جنة بلايس سيتي سنتر” الواقع في العاصمة أبوظبي عن طرح أسعار مغرية للضيوف الراغبين بالاقامة لمدة طويلة سواء شهريًا أو سنويًا حيت تبدأ الأسعار من 11.000 للإيجار الشهري و 90.000 للإيجار السنوي.

ويعتبر الفندق من فئة الخمس نجوم المكان الأمثل لتجربة الحياة العصرية في قلب العاصمة، حيث يقع على بعد 5 دقائق فقط من مركز أبوظبي التجاري كما يطل على جزيرة الريم و جزيرة المارية.

ويضم الفندق 36 شقة تتكون من غرفتي نوم بمساحة 95 مترًا مربعًا، مؤثثة بالكامل وكل مطبخ مجهز بأحدث التقنيات و الأجهزة، و سرير فخم بالإضافة إلى حمام مجهز بشكل رائع بجميع مستلزمات الاستحمام.

و يوفر الفندق أيضًا خدمات عديدة منها خدمة تنظيف الغرف مرتين بالأسبوع، خدمة الواي فاي المجاني والعالي السرعة، خدمة غسيل الملابس عند الطلب وغيرها الكثير من الخدمات.