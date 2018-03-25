افتتاح فندق “بيرل روتانا” في أبوظبي

أعلنت مجموعة “روتانا” لإدارة الفنادق عن افتتاح فندق “بيرل روتانا” في قلب العاصمة أبوظبي، والذي يقع تحديداً على بعد خطواتٍ من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومن المتوقع أن يجذب الفندق الجديد مسافري الترفيه والأعمال على حد سواء بفضل موقعه الإستراتيجي، وخيارات الضيافة المتنوعة التي يقدمها من خلال الغرف والأجنحة الواسعة ذات الإطلالة على البحر، والمطاعم الخمسة الفاخرة التي تقدم إضافة غنية لوجهات تناول الطعام في أبوظبي.

هذا ويشكل الفندق القريب من المنطقة التجارية، والذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار أبوظبي الدولي، المكان الأمثل لعقد الاجتماعات والمناسبات، حيث يضمّ 7 قاعات للاجتماعات والمؤتمرات، مجهّزة بأحدث التقنيات البصرية والسمعية، كما ويمكن للضيوف المقيمين في غرف “كلوب روتانا” استخدام قاعة “كلوب روتانا” المخصصة لرجال الأعمال، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الراحة والتقنية، ويضم الفندق الجديد في الطابق العشرين مركز “بودي لاينز” للياّقة والصحة، والذي يقدّم مختلف خدمات الاستجمام كحوض السباحة والنادي الرياضي وغرف بخار وساونا وغرفاً خاصة للمساج.

وقال كريم نحّاس، مدير عام الفندق: “يسعدنا الترحيب بالمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبضيوف الإمارات القادمين من كافة أنحاء العالم، لنقدم لهم تجربة ضيافة عصرية جديدة في فندق “بيرل روتانا”.

وأضاف نحّاس:” يشهد قطاع الفنادق في أبوظبي نمواً في الوقت الراهن، وذلك وفقاً لأحدث تقارير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، حيث سجلّت فنادق العاصمة زيادةّ في عدد الضيوف بلغت 7.4% مقارنةً بالعام الماضي، ونفخر بأن يدعم افتتاح فندقنا الجديد هذا النمو ليقدم تجربة إقامة استثنائية لضيوف الإمارة، ونحن ندعو ضيوفنا لاستكشاف عالم من الضيافة الفاخرة وخيارات الطعام الجديدة في فندق “بيرل روتانا”، والاستمتاع بالمرافق الترفيهية الموجودة فيه والمصممة لتلبي كافة الاحتياجات والأذواق”.

هذا ويضم الفندق الجديد 315 غرفة وجناحاً مصممة بأسلوب عصري وأنيق، لتمنح النزلاء شعوراً بالراحة والاسترخاء طوال فترة إقامتهم بالفندق، ويتوافر في كافة الغرف والأجنحة خدمات الإنترنت اللاسلكي العالي السرعة، بالإضافة إلى الصحف المحلية اليومية عند الطلب وهواتف للاتصال الدولي المباشر، إلى جانب الأسِرَّة عالية الجودة، وتتضمن الغرف شاشات تلفاز مسطحة تعرِض قنوات فضائية متعددة ومناسبة لكافة الأعمار.

ويعدّ مطعم ولاونج “ذا ويرهاوس” الذي سيفتتح أبوابه الشهر المقبل في الفندق، واحداً من أكثر مطاعم الفندق تميزاً، وسيقدم مأكولات مستوحاة من المطبخ المتوسطي، وعروضاً جذابة بعد ساعات العمل، وسوف يقدم مطعم “دينوز بيسترو” الإيطالي، الذي يفتتح أبوابه في أبريل أيضاً، المكان الأمثل لتناول وجبات غداء العمل لموظفي الشركات في المنطقة، حيث يذخر بمأكولاته الإيطالية الأصيلة، والتي تتضمن الباستا الطازجة المحضّرة في المطعم، والبيتزا المخبوزة في الموقد ، وسوف يشكل المطعم بفضل أجوائه المريحة وعروضه العائلية، مكان التجمع المحبب لسكان المدينة وعائلاتهم، حيث يقدم وجبة البرانش يومي الجمعة والسبت.