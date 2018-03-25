“ألوفت” تتوسع في الإمارات مع افتتاح فندقها الثاني في دبي

أعلنت فنادق “ألوفت” الرائدة في عالم التصميم والتابعة لمجموعة “ماريوت” الدولية، اليوم الأحد، عن افتتاح فندق “ألوفت معيصم”، ثاني فندق لعلامة ألوفت في إمارة دبي النابضة بالحياة والفندق الرابع في الإمارات.

ويلبي فندق ألوفت معيصم دبي، الذي تملكه وتديره مجموعة دبي للعقارات، احتياجات المسافر الباحث عن أماكن إقامة عصرية تضمن أجواء مريحة للعمل والإبداع، ويتمتع الفندق بموقع مميز في مدينة دبي للإنتاج وعلى مقربة من مدينة دبي الرياضية وسيتي سنتر معيصم.

وحول ذلك، قال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لدى ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا: “لطالما كانت الإمارات واحدة من أقوى الأسواق التي يتزايد عليها الطلب ونحن على ثقة من أن هذا التوسع في فنادق الإمارات ما هو إلا استجابة لتوقعات مسافر اليوم واحتياجاته المتنامية.”

وأضاف: “إنه عام مميز بالنسبة إلى ألوفت في دبي، فبعد إطلاق آخر فنادقنا في نخلة جميرا ومدينة دبي للإنتاج، من المقرر افتتاح ألوفت في جنوب دبي وديرة سيتي سنتر لاحقًا هذا العام.”

وتمتاز تصاميم جميع غرف ألوفت البالغ عددها 223 غرفة فندقية، بأسقف عالية بطول 9 أقدام بالإضافة إلى ميزات خاصة توفرها العلامة منها سرير فخم فائق الراحة، وغرفة استحمام واسعة، وشاشات تلفزيون LED حجم 49 بوصة مع جهاز كروم كاست.

كما زُودت غرف ألوفت بنظام بنظام SPG، الذي يسمح بدخول الغرف من دون مفتاح وبدلًا من ذلك يتيح للضيف استخدام الجهاز المحمول الخاص كمفتاح، بينما يقدم فندق ألوفت معيصم لمرتاديه “كامب ألوفت” التي تتضمن تجربة تخييم مميزة للأطفال مع مأكولات شهية مقدمة.

كما توفر الوجهات الجديدة العديد من الأماكن المميزة للتمتع بالوقت للسياح والمقيمين، منها لاونج “Re:mix” النابضة بالحياة والتي تضم مساحات خارجية للجلوس تحت اسم Backyard، وتقدم برنامجًا من العروض الترفيهية والغنائية. كما يضم الفندق مطعم ريفيول” Re:fuel ” الذي يقدم وجبات سريعة ومشروبات، بالإضافة إلى مطعم وكافيه سيتي ليميتس ” City Limits”.

كما تتضمن المرافق الأخرى في الفندق مركز ريتشارج Re:charge للياقة المزوّد بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة، بالإضافة لمسبح Splash سبلاش الخارجي، وقاعة Tactic التي جُهزت بأحدث المعدات البصرية والسمعية وخدمة إنترنت سريع مجانية لمختلف أغراض العمل.

وبدوره علّق ستيوارت بيركوود، المدير العام لفندقي ألوفت وإليمنت معيصم: “نحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا في تجربة ضيافة اسثنائية بكل ما للكلمة من معنى.” وتابع: “صُمم ألوفت كي يلبي متطلبات المسافر دائم التنقّل والمهتم بالتكنولوجيا ونحن في غاية الحماسة لمشاركة نهجنا المُبتكر والجديد مع ضيوفنا من السياح والمقيمين على حد سواء.”

ويعد ألوفت معصيم جزءًا من المجمّع الفندقي الجديد لمجموعة ماريوت الدولية في دبي والتي ستضم أيضًا أول فندق لعلامة إيلمنت في منطقة الشرق الأوسط والمقرر افتتاحه خلال بضعة أيام.