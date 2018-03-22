فندق كمبينسكي مسقط يفتح أبوابه في سلطنة عُمان

افتتح فندق كمبينسكي مسقط أبوابه أمام الضيوف من مختلف بلدان العالم ليَعِدهم بإقامة استثنائية في إطار منتجع عصري قائم في المدينة، ويتميّز بتصميم غني باللمسات المحلية العُمانية.

وتشغل وجهة الضيافة الفخمة الجديدة أكثر من 6 كيلومترات على طول الخط الساحلي الرائع في قلب مشروع الموج، وتقدّم باقة خدمات تجمع بين الضيافة العُمانية الأصيلة، والفخامة الأوروبية الخالدة التي تشتهر بها علامة كمبينسكي.

وبفضل اشتماله على 310 غرف، وأجنحة، ومرافق للاجتماعات مزوّدة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى 10 مطاعم واستراحات عالمية المستوى، ونادٍ رياضي مجهّز بالكامل، ومركز سبا مميز، يَعِد فندق كمبينسكي مسقط ضيوفه بمغامرة ممتعة ستعرّفهم عن كثب إلى مغامرة عُمانية حقيقية.

وقال المدير العام في فندق كمبينسكي مسقط، كارستن ڤيجانت:”يسرّني للغاية إطلاق هذا الفندق لضيوفنا الراقين، وهو مشروع الضيافة الأحدث في القلب الجديد لمدينة مسقط ، فهو يتيح للضيوف اختبار مفهوم الضيافة الأوروبية المميّزة على طريقة كمبينسكي، ومشاركتنا في هذه الرحلة، ونسعى إلى تزويد الضيوف الذين يزورون السلطنة بباقة من الخدمات التي تجمع بين التقاليد المحلية المستوحاة من الضيافة العُمانية ومواصفات الفخامة العالمية، حرصًا على توفير إقامة لا تُنسى. فبفضل حضارتها الغنية، وثروتها الطبيعية المتنوعة، باتت عُمان وجهة سياحية عالمية لا بدّ من زيارتها. حيث تشكّل الشواطئ الواسعة، والوديان الخضراء، والكهوف، وسلاسل الجبال الشامخة، ناهيك عن الأسواق المحلية، وهندسة عدد كبير من المعالم التاريخية، معالم سياحية رئيسة تجذب السيّاح من مختلف بلدان العالم.”

ويشكّل فندق كمبينسكي مسقط الذي تولّت تصميمه شركة وودز باجوت، وجهة ضيافة عصرية تعكس أسلوب الحياة في مسقط وسلطنة عُمان عمومًا، لاسيما أنه يزخر بالعناصر المميّزة التي تجسد الضيافة العُمانية الأصيلة خير تجسيد.

وتجمع عمارة الفندق ذات الواجهة المستوحاة من المباني القديمة في مدينة مسقط ، لاسيما كورنيش مطرح، بين مختلف الهياكل الهندسية التي كانت في السابق مركزًا تجاريًا. أما تصميم بهو الفندق فهو مستمد من طبيعة أزهار الزنبق المنتشرة على سطح البركة، ومستوحى من تصميم قصر العلم، أو قصر الاحتفالية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس. ويترك الموقع المميز لقاعة الاحتفالات في الفندق، أو قاعة مسقط للمناسبات، انطباعًا أوليًا قويًا، وتتميّز بتصميم هندسي مستوحى من الفوانيس العربية التي تُضاء مساءً، تأكيدًا على دور الفندق كمعلم أساس في مشروع الموج الضخم.

وأكد هينك ميكنخت، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعضو مجلس إدارة مجموعة كمبينسكي، أن تلك الخطوة “تأتي في إطار خطة توسّع علامة كمبينسكي الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، والرامية إلى تدشين فنادق فخمة في وجهات سياحية بارزة، بما في ذلك المنتجعات ذات الخدمات الكاملة، ومراكز الاستجمام. وبصفتنا شركة تشغيل فنادق أوروبية، نحرص على تعزيز نمو قطاع السياحة في مسقط، وتلبية رغبات تلك النسبة المتزايدة من السيّاح الراقين من مختلف أنحاء العالم.”

ويتضمن فندق كمبينسكي مسقط سلسلة مطاعم ومقاهٍ مختلفة، ويختبر الضيوف بين ربوعه تجربة الطهي الحيّ بفضل منصات الطبخ المفتوحة على صالة الطعام في مطعم ذا كيتشن، أو يمكنهم زيارة مطعم بوخارى للتلذّذ بالمأكولات الهندية الشهية الخاصة بمطابخ شمال الهند.

ولتذوّق الوجبات الخفيفة أو غيرها من وجبات الطعام خلال النهار، سيتولَّى فريق الطهاة في استراحة “بوول بار” إعداد أشهى الأطباق بحسب ذوق الضيف الذي سيتنعّم بوجبته وهو مسترخٍ تحت أشعة الشمس. أمّا محبّو المأكولات التايلاندية الشعبية فلا بدّ لهم من زيارة مطعم “سوي سوي” ذي الأجواء الحيوية والذي يذكّرنا بشوارع بانكوك المكتظة بأكشاك الأطعمة الشعبية. بدورها، تقدّم استراحة الشاي “بوليفارد تي هاوس” تجربة لذيذة من مشروبات الشاي الهندية الأصيلة في إطار ديكور مريح. ويمكن طلب القهوة الطازجة، والحلويات، والفطائر الشهية، في مقهى “كافيه وان” وهو الوجهة المثالية في الفندق لمحبّي الأطايب الفاخرة على أنواعها. وبالنسبة إلى “أمواج لاونج” فهي كناية عن غرفة جلوس فخمة في قلب الفندق، تقدّم تشكيلة فاخرة من الفطائر والمعجنات الفرنسية مع الشاي في فترة بعد الظهر.

وحرصًا على راحة الضيوف التامة، أطلقت علامة ريسنس السويسرية المختصّة بالعلاجات الفاخرة، النادي الرياضي والسبا “كمبينسكي ذا سبا آند هيلث كلوب ” الاستثنائي الذي يَعِد ضيوفه بتجربة لا تُنسى من الاسترخاء والدلال، إذ تجمع بين العلاجات المحلية التقليدية ومعايير الفخامة الأوروبية الأصيلة.

ويتضمن السبا المصمّم وفق متطلبات الضيوف غرف علاج مستقلة للنساء والرجال، وجناحًا فخمًا للأزواج يشتمل على مرافق تدفئة واستحمام خاصة، بالإضافة إلى غرفة علاج مزدوجة، وباقة من العلاجات الفعالة والمعتمدة على أحدث التقنيات، ونادٍ رياضي حصري لضيوف الفندق ونخبة من الأعضاء. ويبدو سبا الرجال أشبه بنادٍ خاص كامل التجهيزات، يحتضن أحواض استحمام فخمة، وأجنحة علاج، وخدمة حلاقة ممتازة، وقاعة استراحة خاصة مثالية لتمضية فترة الاسترخاء مع الأصدقاء، والاستمتاع بالمشروب المفضل بعد الانتهاء من علاجات السبا.

وتحظى السيّدات بخدمات علاجية فاخرة تضمن لهنّ استعادة النشاط في أجواء هادئة تمامًا، لاسيما غرفتَي الساونا والبخار المخصّصتين للسيّدات، بالإضافة إلى حوض السباحة المجهّز بتقنية العلاج بالمياه. كما يمكن لمحبّات العناية بالجمال الانغماس بتجربة فخمة مع تشكيلة من علاجات ومستحضرات الجمال المتطورة المخصّصة للوجه أو الجسم في أجنحة العلاج الخاصة بالسيّدات. ويوفر نادي اللياقة البدنية لمحبّي الرياضة على أنواعها صالة رياضية مزوّدة بأحدث المعدات والتجهيزات مع خدمة المدرّب الشخصي وغرفة لتقييم مستوى اللياقة البدنية، والوضع الصحي عمومًا. ويتضمن النادي أيضًا صالة رياضية للسيّدات فقط، واستوديو لصفوف اللياقة البدنية، واستراحة لتناول العصائر المنعشة، والمشروبات الساخنة الصحية، والكوكتيلات المعزَّزة بالفيتامينات.

وتتّسع قاعة المناسبات الفسيحة الخالية من أي أعمدة داخلية، والتي تمتد على مساحة 1100 متر مربع، لنحو 700 ضيف، ويمكن تقسيمها إلى 3 صالات. كذلك، يتضمن الفندق المصمّم على شكل ألماسة رائعة 11 غرفة للاجتماعات، يفيض إليها نور الشمس، وتشمل بدورها أحدث المعدات السمعية والبصرية.

ويشغل فندق كمبينسكي مسقط قلب مجتمع الموج المبتكر الذي يوفر أسلوب حياة استثنائيًا، ومجموعة واسعة من التجارب الترفيهية وسط مسقط الجديدة. وبفضل موقع الفندق في ربوع مشروع الموج الفخم المطل على الواجهة البحرية، سيحظى الضيوف بتجربة تسوّق وطعام شيّقة على طول الممشى، وقد يستفيدون من مرافق المارينا الذي يتّسع لـ 400 يخت وقارب، وملعب الموج للجولف المؤلف من 18 حفرة، والمبني بأسلوب ملاعب لينكس وفق معايير بطولات رابطة لاعبي الجولف المحترفين.