فندق “أجوا سلطان أحمد” يوسع أعماله ويفتتح أول منازل أجوا الفندقية

تُضفي علامة “أجوا” الحائزة على تصنيف 5 نجوم بأسلوبها الفريد وألوانها الزاهية وتصاميمها الراقية ألقًا خاصًا على سحر مدينة اسطنبول التاريخية، لتقدم لضيوفها تجربة عصرية في قلب المدينة القديمة.

ويشكل كلّ من مشروعي العلامة، فندق “أجوا سلطان أحمد” وأحدث إضافاتها منازل “أجوا”، تحفتين معماريتين فنيتين، حيث يجمع المشروعان بعضًا من أكثر عناصر المدينة القديمة خصوصية وتفردًا، ويضعانها في قالب عصري فاخر.

وتوفر العلامة خيارات فاخرة متنوعة للإقامة في المدينة تناسب جميع المسافرين، سواء الأفراد منهم أو الأزواج أو حتى العائلات الكبيرة، حيث تُعتبر خدمات العلامة ملائمة للمسافرين من منطقة الخليج العربي بشكل خاص.

وتماشيًا مع هدفها في تعريف الزوار والمقيمين في المدينة على ماضيها الحافل، تحرص علامة “أجوا” على مواصلة تنمية وتوسعة عملياتها، وذلك من خلال الاستثمار في المجتمع، وتعريف عملائها بملامح الهندسة المعمارية التركية والتاريخ الغني وحسن الضيافة التي تتمتع بها هذه المدينة.

ويتألف مشروع أجوا الجديد من عشرة منازل، وسيجري افتتاح أول منازل المشروع، والذي يسمى “القصر الأبيض”، في 15 أبريل. وسيتم بناء المنازل وتصميمها على غرار النمط التركي الكلاسيكي، حيث تمتد على ثلاثة طوابق.

وتعكس تصاميم المنازل التغيرات التي طرأت على الاتجاهات المعمارية في تركيا على مر العصور. ونلاحظ تصميم الطابق العلوي الأكثر تعقيدًا، ليحتضن مساحة المعيشة الرئيسية وغرفتي نوم فاخرتين مزودتين بأسرّة من الحجم الكبير وغرفة معيشة واسعة، مما يوفر مكانًا مثاليًا لقضاء الأمسيات العائلية الحميمة، أو السهر صحبة الضيوف.

أما الطابق الأرضي فيتألف من غرفتي نوم فسيحتين، بالإضافة إلى المطبخ المجهز بأحدث المعدات والتجهيزات. في حين يضم القبو دُشًا للاستحمام، ونافورة جليدية، وحجرة ساونا، وحمامًا تركيًا تقليديًا خاصًا بالمنزل، إضافة إلى غرفة الاسترخاء، وتعتبر جميع هذه المرافق جزءًا من السبا الفاخر.

وستزدان جدران جميع هذه المنازل الرائعة بأعمال إبداعية لأشهر الفنانين، لتضفي لمسة جمالية تتناغم مع هندستها المعمارية التركية المثالية. وسيحتضن أول منازل المشروع أعمال الفنان الأذربيجاني المرموق ستار بهلول زاده. فيما سيحظى المقيمون في منازل ’أجوا‘ بإمكانية الوصول إلى المرافق المتنوعة لفندق ’أجوا سلطان أحمد‘ القريب، ويتمتعون بحرية السكن في المنزل لفترات قصيرة أو طويلة الأجل، حسب رغبتهم.

ويلعب الموقع الاستراتيجي للمنازل في قلب شبه جزيرة إسطنبول التاريخية دورًا إيجابيًا؛ إذ تعتبر هذه المنطقة الأكثر شعبية لدى السياح الذين يزورون المدينة. وتبعد المنازل مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام عن أبرز معالم المدينة، من ضمنها سوق ’البازار الكبير‘، و’آيا صوفيا‘، وقصر ’توب كابي‘، ومسجد السلطان أحمد.