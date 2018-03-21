مطعم “دوستيز” يكشف عن قائمة مأكولات فريدة مكتوبة بالحبر السري

بأجوائه العصرية وتصاميمه الفريدة، يشكل مطعم «دوستيز»، الواقع في منطقة مركز دبي المالي العالمي، الخيار الأمثل للاستمتاع بأشهى المأكولات بأجواء عصرية فريدة. ولإضفاء المزيد من التألق على تجارب الطعام، أعلن المطعم عن فعالية “العشاء في دوستيز” التي تنظم يوم الجمعة من كل أسبوع.

وفي تجربة فريدة تصل لما هو أبعد من مجرد مأكولات شهية ومشروبات غنية ومتنوعة، حرص الشيف على إعداد قائمة مأكولات خاصة كتبت بالحبر السري، إذ إن الطريقة الوحيدة لطلب العشاء هو من خلال اكتشاف الخيارات المميزة في هذه القائمة باستخدام قلم بقدرات خاصة لقراءتها.

واختار مطعم «دوستيز» هذا الأسلوب الفريد للإعلان عن انضمام الشيف ألبير أوزوندركان للعمل لدى المطعم وليشكل الإضافة الأحدث على فريق العمل. وكان الشيف ألبير بدأ مسيرته المهنية في اكتساب مهاراته الأساسية في الطهي لدى أحد المطاعم الإيطالية المتواضعة، قبل الانتقال إلى برشلونة في إسبانيا حيث شارك في برنامج خاص لتدريب الطهاة على إعداد الوجبات الفاخرة، ليتميز بعدها بالعمل لدى عدد من أشهر الأسماء العالمية المرموقة في عالم المأكولات مثل: زوما، ولا سيرا، والآن لدى دوستيز.

وتتميز قائمة الشيف الخاصة بأطباق غنية ومتنوعة مثل: السلمون المقلي مع الكينوا وسلطة الحبوب الخضراء مع سوتيه الذرة الطازجة. كما حرص الشيف على توفير خيارات غنية ومتنوعة، حيث ستتضمن أطباق الشيف الأسبوعية الخاصة أطباقًا بروتينية وأخرى نباتية ترتقي للأذواق المختلفة لضيوف المطعم. وتؤكد الخيارات المتنوعة للقائمة على المكونات الطازجة التي تعكس تقاليد المأكولات المتوسطية الغنية، فقد تم إعداد مختلف الأطباق لتتوافق مع المشروبات المختلفة التي تتوافر في المطعم، كما صممت لتتوافق مع الأجواء الخارجية المميزة على تراس المطعم الخارجي.

وستقام فعالية “العشاء في دوستيز” على التراس الخارجي للمطعم الذي يوفر إطلالات خلابة على منطقة مركز دبي المالي العالمي النابض بالحياة، إذ سيقدم الشيف ألبير أطباقاً جديدة وخاصة كل أسبوع على مدار هذه الفعالية.