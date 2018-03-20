الشيخة انتصار الصباح تتعاون مع “معرض الربع الخالي” لتكريم تراث الشيخ زايد

بحضور الشيخة انتصار الصباح واللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بدبي، و الشيخة الدكتورة هند عبدالعزيز القاسمي، تم افتتاح معرض “الشيخ زايد” لتكريم تراث الشيخ زايد بن سلطان وذلك يوم الإثنين 19 مارس 2018 في “جاليري الربع الخالي” بمركز دبي المالي العالمي.

وتتعاون علامة المجوهرات الفاخرة الكويتية “انتصارس” مع “جاليري الربع الخالي” من خلال معرض “الشيخ زايد” لتقديم تحية خاصة إلى مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويسرد معرض “الشيخ زايد” قصة النجاح التي سطّرها الشيخ زايد من خلال مجموعة من الصور الأرشيفية بعدسة المصور العالمي برونو باربي الحائز على جائزة “ماغنوم” المرموقة، بالإضافة إلى مجموعة صور نادرة مقدمة من قبل كل من محمد المر والدكتور محمد عبد الله المنصوري.

ويستكشف المعرض مراحل التطور العمراني الذي تحولت خلاله الإمارات العربية المتحدة من الحياة الصحراوية والبدوية البسيطة إلى دولة مزدهرة ونابضة بالحياة عبر عرض صور من حياة الشيخ زايد من عام 1960 و حتى ثمانينيات القرن الماضي.

وتشهد الصور في الثمانينيات لدوره الأساس في تشكيل هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إعادة تشكيل جذري للأراضي، والصناعات، والاقتصاد والسياحة من خلال استراتيجيات مدروسة تعكس منهجه المستقبلي وأفكاره الرائدة.

وتشارك علامة المجوهرات الراقية “انتصارس”، والتي اطلقتها الشيخة انتصار الصباح، من خلال عرض مجموعة حصرية و خاصة بالمعرض تحمل روحًا إماراتية بإمتياز تحت اسم ” العقال الإماراتي”، حيث جمعت الشيخة انتصار بين إسوارة ” العقال” الشهيرة و العلم الإماراتي و ذلك من خلال مجموعة تتضمن ثماني قطع حصرية، و ستعرض لمدة أسبوعين في معرض ” الشيخ زايد” إلى جانب لمحة عن تاريخ العقال في حياة العرب بالجزيرة العربية.

و استلهمت الشيخة انتصار تصميم مجموعة مجوهرات “عقال” من العقال الأسود الذي يستخدمه الرجال العرب ويرمز تقليديًا للشرف والكرامة والفخر. أما في الإصدار الإماراتي فإن “عقال” ستتحول إلى العلم الإماراتي وستكون مرصعة بالألماس الأبيض، والماس الأسود، الياقوت والزمرد. وسيتم عرض السوار اللولبي المزدوج المُصاغ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط و المصنع بتقنية “توبوغاز” في المعرض إلى جانب مجموعة “عقال” من علامة “انتصارس”.

وستذهب جميع العائدات من بيع مجموعة “عقال” بنسختها الإماراتية إلى مؤسسة Intisars التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها والتي أسستها الشيخة انتصار سالم العلي الصباح وتهدف إلى توفير الدعم وخلق الفرص للفتيات والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وتخصص المؤسسة جميع عائدات هذا المعرض إلى برامج إعادة تأهيل النساء في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان.

ومن الجدير بالذكر الدور الكبير الذي يلعبه “جاليري الربع الخالي”، حيث يعتبر وجهة رئيسة و حاضنة لأعمال المصورين الفوتوغرافيين المحليين والعالميين كالمصور الشهير ستيف ماكري وأندرياس اتش بيتسيتش، و قد قامت الأميرة السعودية ريم بنت محمد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والإماراتية صفاء الحمد بتأسيس الجاليري في دبي.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 7 مساءً ، ابتداءً من 19 مارس 2018 حتى 19 مايو 2018

ويستمر عرض مجموعة مجوهرات ” انتصارس” من 19 مارس 2018 حتى 31 مارس 2018. من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.