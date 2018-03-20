تشجيع الجمهور يسعد العداءة الإماراتية مريم الزعابي لحظة عبور خط النهاية

كانت قلوب المتابعين مليئة باللهفة وهم يتابعون العداءة الإماراتية للمسافات الطويلة مريم الزعابي خطوة بخطوة، وهي تنطلق بأقصى سرعة نحو الفوز بسباق 1500 متر في جامعة نيويورك أبوظبي.

وكان اليوم الثاني من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2018، شهد بداية رائعة في ملاعب جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، عندما ضمنت العداءة الإماراتية للمسافات الطويلة الميدالية الذهبية بعد إحراز المركز الأول في السباق.

وكانت مريم تجري في مسار سباق 1500 متر حول الحلبة لتصل في النهاية في مقدمة المشاركين وسط هتاف المشجعين الذين هللوا وصفقوا لهذا الإنجاز الذي حققته الشابة الإماراتية.

وفي كلمة لها بعد إنهاء السباق قالت مريم: “أنا سعيدة للغاية، حتى أنني لا أشعر بالتعب. وكانت اللحظة الأجمل عندما وصلت إلى النهاية وكان الجمهور يهتف لي ويشجعني”.

وأضافت: “أنا أتدرب طوال الوقت مع مدربي الذي ساعدني على تحقيق أزمنة أفضل، وكل ما أتمناه هو أن أتمكن من تحقيق ميداليات أكثر في دورة الألعاب العالمية التي تقام في أبوظبي العام المقبل”.