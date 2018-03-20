مطعم “شو تشو” يوفر لرواده تجربة استثنائية مع برانش أمسية الجمعة

يدعو “شو تشو”، المطعم الياباني والوجهة العصرية في دبي، جميع الضيوف لخوض تجربة مميزة على شرفته الخارجية، بالتزامن مع استعداد المدينة لاستقبال الأجواء الربيعية الهانئة. حيث يطيب للمقيمين قضاء الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع في الهواء الطلق. حيث توفر شرفة “شو تشو” المميزة لزوّارها جلسات فريدة يداعبها النسيم، وتزداد روعتها مع الإطلالات الساحرة على برج خليفة. ولأن الجمعة هو يوم مخصص للاستمتاع بصحبة العائلة والأصدقاء، والاسترخاء بعد أسبوع حافل بالعمل، أطلق ’شو تشو‘ قائمة ’فرايدي نايت برانش‘ كتجربة جديدة ومثالية تضمن قضاء عطلة مميزة.

حيث ترتقي الوجهة المفضلة لدى سكان دبي بعروضها إلى بعدٍ جديد يتيح لهم فرصة قضاء يوم الجمعة على نحو استثنائي في الهواء الطلق. كما توفر للذواقة من موقعها على ساحل الخليج العربي فرصة التلذذ بمذاق الأطباق العصرية المستوحاة من المطبخ الياباني الشهير، فضلاً عن الاستمتاع بمشاهدة المناظر البحرية الآسرة. وتحافظ أطباق المطعم على النكهات الأصيلة والتقليدية للمطبخ الشرق آسيوي، بينما تعكس طريقة تقديمها أسلوباً عصرياً مميزاً يواكب أحدث التوجهات في عالم الضيافة في المنطقة. وتكتمل بهجة الموسم مع التصاميم الداخلية الأنيقة التي يسودها اللون الأبيض والأرائك الجلدية المريحة إلى جانب مصابيح الإنارة الزرقاء؛ ما يضفي على المكان طابعاً فريداً يعكس حفاوة الاستقبال والأجواء المذهلة.

بإمكان الضيوف اختيار ما يرضي أذواقهم من قائمة ’برانش أمسية الجمعة التي تضم تشكيلة واسعة من الخيارات المعدة حسب الطلب، والتي ستحملهم في رحلة لا تُنسى إلى عالم المذاق الشهي. وعلاوةً على ذلك، يحتضن المطعم ركناً مفتوحاً لتقديم المشروبات يُقدم للراغبين خيارات متنوعة من العصائر والمشروبات الفاخرة. وتكتمل روعة التجربة على وقع توليفة غنية ومتنوعة من الأنغام الموسيقية التي تطرب جميع الحاضرين على اختلاف أذواقهم.