أمنيات العقارية تكشف عن المقاولين المسؤولين عن مشروع مجموعة دورتشيستر في منطقة مراسي بدبي

أعلنت مجموعة أمنيات العقارية المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة دبي، عن تعيين المقاولين المسؤولين عن مجموعة دورتشيستر في منطقة مراسي بدبي على قناة دبي المائية.

إذ منحت أمنيات العقارية عقد أعمال البناء كمشروع مشترك بين شركتي “روبيرتس كونستركشنز” و”إمبريزا بيزاروتي”. وقد بدأت أعمال في موقع المشروع بالفعل، ومن المقرر الانتهاء منه في العام 2020.

يتمتع هذا المشروع بموقعه المميز في منطقة مراسي على قناة دبي المائية، ويتضمن برجين يضمان فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم ومجموعة من الشقق السكنية الحصرية بالإضافة إلى المطاعم الراقية ومتاجر التجزئة ومنطقة متعددة الاستخدامات.

ونظمت أمنيات العقارية الأسبوع الماضي حفل عشاء احتفالاً بشراكتها الجديدة مع مجموعة دورتيشستر، علامة الفنادق الفاخرة والرائدة عالمياً في مستوى الضيافة، وكشفت خلالها عن مجموعة من الصور الرسومية للفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم والشقق الفخمة في مشروع “برايفيت ريزيدنسز” الذي ستتم إدارته من قبل مجموعة دورتيشستر. كما أعلنت مجموعة أمنيات العقارية خلال هذا الحدث أن المشروع تم تصميمه من قبل شركة “فوستر أند بارتنرز” المعمارية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

وبهذا السياق قال مارك فينيكس، المدير العام في أمنيات العقارية: “نحن حريصون دائماً على اختيار أفضل الشركاء لتحقيق رؤيتنا بالشكل الأمثل، وأنا على ثقة تامة بأن هذا المشروع المشترك سيحقق نتائج مذهلة”.

ومن جانبه قال غرايم روبسون، الرئيس التنفيذي لشركة “روبيرتس كونستركشنز”: “تشتهر أمنيات العقارية بتطوير العديد من المشاريع الراقية بأعلى المعايير العالمية والاهتمام الشديد بأدق التفاصيل وخاصة من حيث جودة التشطيبات والالتزام بالمواعيد. ويشرفنا للغاية أن نعمل على هذا المشروع الذي يحمل اسم علامة مجموعة دورتشيستر”.

وأبرمت شركة “روبيرتس كونستركشنز” اتفاقية شراكة مع شركة “إمبريزا بيزاروتي” لتطوير الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم والشقق السكنية الحصرية كمشروع مشترك.

يُذكر أن شركة “إمبريزا بيزاروتي” تأسست في العام 1910، وتعتبر واحدة من أشهر شركات البناء في إيطاليا.