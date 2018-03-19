فندق هيلتون دبي الجميرا يفتتح مطعمًا جديدًا لـ ترايدر فيكس العالمية

افتتح فندق هيلتون الجميرا في دبي مطعماً جديداً لـ ترايدر فيكس العالمية، بحضور حشد هائل من وجوه المجتمع والإعلاميين وممثلين عن فندق الهيلتون، ويعد الفرع الجديد عنوانًا مميزًا للمطاعم الفاخرة التي قدمت لزوارها تجربة عشاء فاخر بنكهات غنية مستوحاة من الحياة على الجُزر داخل المناطق الإستوائية، إضافةً لأنواع عديدة من المشروبات المبتكرة التي يتفرد بها ترايدر فيكس.

عاش الضيوف بأجواء رائعة مع أنغام الموسيقى اللاتينية التي عزفتها الآلات الموسيقية وسط الساحة المخصصة للرقص، وجذبهم التصميم الداخلي المتقن المستوحى من الطراز البولينيزي، وما لفت أنظارهم انتشار التماثيل الخشبية العائدة لحضارة التيكي، بأحجام ضخمة بدءاً من المدخل وانتهاءً بالفناء الداخلي للمطعم. مع مراعاة أدق التفاصيل بتصميم الجدران والأسقف حيث تزينت الجدران بأقنعة قبائل بابوا غينيا، أما الأسقف فتدلت منها زوارق الكنو التي أبحرت من جزيرة أوركيد التايوانية بأشكال رائعة وكل قارب يحكي قصة مشوقة لعائلة من الحضارات القديمة وقد خُطت عليها بعض الرسوم التي ترمز لذلك، ولا يفوتنا الحديث عن أقفاص وشباك الصيد الأصلية التي استُخدمت بالحضارات القديمة والتي تزينت بها الأسقف، فضلاً عن المراوح المبتكرة التي أخذت شكل أوراق شجر النخيل التي انتشرت على التراس الخارجي، ومن السمات المميزة لمطعم ترايدر فيكس التي لاقت استحسان الضيوف، التصميم المبتكر للأكواب وأدوات المائدة المقدمة.

وقد قدم الشيف إستيبان شرحاً مفضلاً للضيوف عن الأصناف والأطعمة التي يقدمها مطعم ترايدر فيكس، وعن كيفية إعداد الأطباق باستخدام الفرن الصيني العامل على الحطب، الذي تم تصميمه بأسلوب مميز على قاعدة ذات أبعاد مدروسة بدقة لتتيح للضيوف والزوار مراقبة خطوات طهي مختلف أنواع اللحوم والأطعمة التي يستغرق إعدادها فترة زمنية تتراوح بين 30 حتى 50 دقيقة، حيث يستطيع الزوار مراقبة خطوات إعداد الطعام من خلال الحاجز الزجاجي الشفاف الفاصل بين الفرن وفناء المطعم.

هذا وقد عبر أندرياس سيرتي، المدير العام لفندق هيلتون دبي الجميرا عن أهمية افتتاح هذا الفرع بقوله: “إنني فخور جداً بأن نفتتح مطعماً جديداً لـ ترايدر فيكس العالمية في فندق الهيلتون دبي الجميرا، وهذا الحدث يسجل نجاحاً جديداً للفندق الذي استطاع إثبات حضوره منذ تأسيسه بسلسلة مميزة من المطاعم، وأثبت لعملائه تميزه وتفرده بخدمات الضيافة الفاخرة التي يقدمها؛ ما جعله وجهة أولى لزوار الإمارات والمقيمين فيها”.