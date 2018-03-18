مطعم “سافرون” يقدم عشاءً مجانيًا للأمهات في عيد الأم

احتفالًا بعيد يوم الأم، أعلنت إدارة فندق “بيرل روتانا”، وجهة الضيافة الجديدة في أبوظبي والتي تم افتتاحها حديثًا، عن دعوتها الأمهات لزيارة مطعم “سافرون”والاستمتاع بوجبة عشاء بوفيه مفتوح مجانًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق الـ21 من مارس 2018.

ويتسم مطعم “سافرون” بأجوائه الدافئة والعصرية التي تقدم لحظات مثالية للاحتفال بجميع الأمهات في أبوظبي، فضلًا عن قربه من وسط العاصمة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليوفر للذواقة تجربة تناول طعام شهية في متناول الجميع.

ويضم بوفيه مطعم “سافرون” تشكيلةً واسعةً من المقبلات الشهية التي يتم تقديمها من خلال محطات الطهي الحيّة، إلى جانب باقة مميزة من الأطباق الرئيسة وتوليفة متنوعة من الحلويات لذيذة المذاق، وذلك بتكلفة 180 درهمًا للفرد مع المشروبات الخفيفة.

ويسعى مطعم “سافرون” إلى إرضاء أذواق ضيوفه كافة، إذ يقدم طاهي المطعم مع فريقه مجموعةً من الأطباق النباتية، إضافة إلى الابتكارات الخالية من الغلوتين التي يمكن إعدادها عند الطلب، ويستقبل المطعم الضيوف على مائدة عشاء البوفيه المفتوح من الساعة الـ7 مساءً ولغاية الـ11 ليلًا.

الجدير ذكره أن فندق “بيرل روتانا” الجديد يقدم لضيوفه إقامة فندقية في 315 غرفةً وجناحًا تتسم بالعصرية، وتمتلك مساحات واسعة بإطلالات متعددة على الخليج العربي، ويحتوي الفندق على قاعات للمؤتمرات والاجتماعات مجهزة بأحدث تقنيات العرض والصوت، والتي تلبي احتياجات مسافري رجال الأعمال والشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، كما يحتضن الفندق العديد من المرافق الترفيهية بما فيها حوض سباحة على السطح، وغرف المساج ونادي “بودي لاينز” للياقة البدنية.

الشروط والأحكام: يقدم العرض المجاني لجميع الأمهات ممن يزرن المطعم يوم الأربعاء الـ21 من مارس 2018 خلال فترة العشاء، ولا يرتبط هذا العرض مع أي حسومات أو عروض أخرى.