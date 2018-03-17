افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي

انطلقت مساء اليوم رسميًا فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وذلك مع إقامة حفل افتتاح دورة الألعاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

شهد حفل الافتتاح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا، للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح، الرئيس الفخري لنادي المعاقين الكويتي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن افتتاح الدورة التاسعة الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي حدث عالمي، يرسخ مكانة الإمارات في المجالين الرياضي والإنساني معًا، واعتبر أن استضافة الإمارات للحدث العالمي في 2019 ” حلم عزيز رعاه ودعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ البداية، حتى صار واقعًا في عام زايد”.. وتوجه سموه بالتحية لأصحاب الهمم قائلًا : ” أنتم مصدر الإلهام والعزم وتخطي الصعاب وتجاوز المستحيل”.

وانطلقت فعاليات الحفل في تمام الساعة 7 مساءً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشاهد العرض آلاف المتفرجين المحتشدين، واستمتع به ملايين المتابعين الذين حضروه مباشرة على قناة تلفزيون أبوظبي.

قال تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي في كلمة الترحيب: “لا يقتصر حضورنا هنا على كوننا رياضيين ومشجعين، ولكن لكوننا أخوة وأخوات نلتقي معًا وفقًا لهذا الإيمان المقدس، الإيمان بأن الرياضة هي الملعب العظيم الذي يمكننا أن نلتقي فيه وأن نتعلم فيه وأن نلعب معًا، الإيمان بأنه من الواجب علينا أن نجعل من العالم مكانًا آمنًا، حتى يشرق الجمال من داخل كل نفس إنسانية، الإيمان بأن العطاء والأخذ يمثلان قوة الحب، والإيمان بأننا إذا نظرنا بعين مليئة بالحب، فسنتمكن من مشاهدة العالم على حقيقته، عالم مليء بالعدالة والفرح”.

هذا وقد قال أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص: “تختلف هذه الدورة عن الدورات السابقة للألعاب ألإقليمية للأولمبياد الخاص، إذ تشهد مشاركة 850 لاعب ولاعبة من 19 دولة من الإقليم ولأول مرة 150 لاعب ولاعبة من 13 دولة من خارجه من جميع أنحاء العالم، كما أنها المرة الأولى التي ينظمه فيها برنامج المدينة المضيفة، الذي كان ولا يزال قبل هذه الألعاب يقتصر تطبيقه على الألعاب العالمية فقط”.

وأضاف: “والأهم هنا أن النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية تعد بمثابة البروفة النهائية للحدث الأكبر والأضخم والأول من نوعه، بوصفه حدثًا أولمبيًا عالميًا يقام في إقليمنا: الألعاب العالمية أبو ظبي 2019، الذي يشهد مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة من أكثر من 170 دولة”.

وألقت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، كلمة رحبت فيها بالحضور متحدثة عن دور الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في غرس بذرة التضامن والتآخي وعمل الخير في مختلف شرائح المجتمع، وأكدت التزام الإمارات شعبًا ودولة بمتابعة مسيرة العمل التضامني المجتمعي، لدمج أصحاب الهمم ليكونوا ركنًا أساسيًا ضمن المجتمع، وتابعت: “كانت دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي، المرة الأولى التي ينظم فيها برنامج المدن المضيفة على هامش الألعاب الإقليمية، محققًا نجاحًا باهرًا، وقد شهدت شخصيًا أثر هذا البرنامج وقدرته على توفير فرص فريدة، للتبادل الثقافي والتآخي بين مختلف الأشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات والقدرات، يحتفي الأولمبياد الخاص بأصحاب الهمم وقوة إرادتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات، إذا ما أتيحت لهم البيئة المواتية والمنصة المناسبة للنجاح”.

ثم أضافت: “تؤكد الإمارات التزامها باندماج أصحاب الهمم، باستضافتها الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، التي تعد أكبر حدث رياضي أنساني في العالم، ونحن ملتزمون بتطوير المزيد من البرامج والمبادرات لبناء عالم أكثر شمولية، والتأكد من أن سياساتنا الوطنية تتماشى مع إبراز قدرات جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم”.

وألقت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: “حين بدأت القيادة الرشيدة في أبوظبي تحضير ملف استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، اكتشفنا رابطًا قويًا يجمعنا وكأننا ننظر إلى العالم بعدسة مشتركة، يوفر الأولمبياد الخاص فرصة مثالية لاستعراض قوة الإرادة التي يتحلى بها الرياضيون من أصحاب الهمم، إذ يوفر لهم منصة مفتوحة لكل منهم، ينطلقون من عليها نحو إطلاق قدراتهم، إذ أن أفضل مثال على قوة الإرادة يكون في مواجهة التحديات التي تقف في وجهنا، واتباع ما يساندنا على تحقيق أهدافنا”.

تميز العرض بالأجواء البدوية والشعبية، ليروي قصة أبوظبي التي تؤكد على أهمية ترسيخ القيم الإنسانية التي تتضمن الاحترام والتسامح بين المجتمعات كافة، وبدأت فقرات الحفل الاحتفالية بعزف النشيد الوطني ورفع العلم، لحقها استعراض لفيديو المدينة المضيفة تحت عنوان “مرحبًا بكم في مدينتنا”، وبدأ بعد ذلك توافد أكثر من ألف رياضي مشارك في الأولمبياد الخاص من 31 دولة إلى داخل الملعب في استعراض موسيقي مذهل.

وقد عُرض فيديو احتفالًا بالذكرى الخمسين للأولمبياد الخاص، وذلك قبل قيام تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، بإلقاء كلمة الترحيب، واستمتع الحضور والمتابعون لكلمات كل من المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

دخل بعد ذلك علم الأولمبياد الخاص إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مع قيام ممثلين عن المدربين واللاعبين بإلقاء القسم. ليعلن بعد ذلك رسميًا انطلاق فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2018.

كما عُرض تاليًا فيديو للجمهور والمشاهدين في المنازل، يعرفهم على جولة الشعلة الأولمبية التي جرت في الأيام القليلة السابقة. وتستعرض “شعلة الأمل” رحلتها من مخيم بدوي في الصحراء، وتوجهها بعد ذلك إلى مواقع أبرز المعالم في الإمارة ومن ضمنها جامع الشيخ زايد، وفندق قصر الإمارات، ومتحف اللوفر أبوظبي.

ومع اختتام عرض الفيديو، دخلت “شعلة الأمل” إلى أدنيك لإنارة شعلة الأولمبياد الخاص، التي ستبقى مشتعلة طوال فترة إقامة دورة الألعاب.

وانطلق بعد ذلك عرض موسيقي أخير يعلن نهاية حفل افتتاح دورة الألعاب، مع مغادرة الرياضيين وعودتهم إلى مقرات إقامتهم من أجل الاستعداد للمشاركة في المنافسات.

وسيحضر رياضيون من 31 دولة إلى أبوظبي للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تمثل أكبر حدث رياضي يقام قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

ويشارك الرياضيون في 16 رياضة مختلفة تنعقد في ثمانية مواقع مختلفة أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان. والدخول إلى مواقع استضافة الألعاب متاح للجميع.

وتشكل الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 جزءًا من رؤية الإمارات 2021، التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. كما تمثل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، الحدث الرياضي الأكثر وحدةً وتضامنًا في تاريخ الأولمبياد الخاص، إذ ستقدم تجربة شاملة ومتكاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية وغيرهم.