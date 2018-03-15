رائدات بدبي يبحثن الخيارات المهنية في المجالات الرقمية لتمكين المرأة

اجتمعت النساء الرائدات في دبي في المجال الرقمي، والساعيات لدفع عملية تمكين المرأة في المجتمع؛ بهدف البحث عن سبل جديدة لاستقطاب أعداد أكبر من المشتركات في مختلف مجالات العمل في المدينة.

ودارت النقاشات خلال الحدث، الذي استضافه مطعم “بيير شيك”، ونظمته مجموعة مطاعم جميرا، حول الدور المحوري لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي في منح المرأة في دبي مزيدًا من الفرص التي تستحقها.

وتعد السيدات المشاركات في النقاشات الجماعية من الرائدات في مختلف المجالات الرقمية، بدءًا من البيع بالتجزئة على الإنترنت، وانتهاءً بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كلمة لها، قالت الإماراتية عميرة فاروق العلماء، التي تملك وتدير شركة ” إيه إل إف” للتنظيم الإداري: “الأمر المشترك بين جميع المشاركات خلال هذا الحدث، هو أن المجال الرقمي كان له دور أساسي في تحقيق نجاحهن. ويمثل العالم الرقمي وسيلة رائعة للتواصل، وباعتبار أن الشباب يمثلون الفئة المستهلكة الجديدة في المجتمع، فإن هذا يحفزنا جميعًا على تطوير منتجاتنا وخدماتنا”.

وأضافت: “نحن نسعى بلا شك للاستفادة من هذا الأمر، وتوظيفه لصالحنا بشكل أفضل؛ من أجل تفعيل مشاركة النساء من مختلف مجالات الأعمال ومناحي المجتمع، وتعاونهن معًا على أوسع نطاق”.

وأردفت: “أنا فخورة للغاية بمشاركتي في هذا الحدث، كما وأنني واثقة من أنه سيمثل منصة للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا بالنسبة للجميع”.

وكان الحدث قد أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وإضافة إلى ذلك فإن مجموعة مطاعم جميرا، التي تتولى إدارتها إيما بانكس، كانت قد أطلقت برنامجًا مستمرًا من أجل تطوير دور النساء في هذا المجال.

وشهد الحدث مشاركة النساء من مختلف مجالات الأعمال مثل، الأزياء والمأكولات والفنون والأعمال الخيرية؛ من أجل بحث سبل التعاون معًا خلال السنوات القادمة.

وفي تعليق لها قالت إيما بانكس، المدير العام في مجموعة مطاعم جميرا: “عادة ما تكون صناعة المأكولات والمشروبات حكرًا على الرجال، ولكن هذا الأمر يشهد تغييرًا متواصلًا بفضل الحضور القوي للنساء اللواتي يضعن خططهن من أجل المستقبل، ويواصلن العمل للاستفادة من الخيارات المتاحة أمامهن”.

كما تضمنت قائمة النساء الرائدات المشاركات في الحدث، الذي استضافه مطعم “بيير شيك” في مدينة الجميرا، كلًا من ديبورا هنينج مصممة الأزياء ومالكة علامتها الخاصة، وهولي بيني وميجان المرزوقي مؤسستي موقع “ريل مومز أوف دبي”، و”لين ليفينج جيرل” مدونة نمط الحياة العصرية واللياقة البدنية.