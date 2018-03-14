تعرفي على المنتج الأكثر أمانًا على سلامتك وسلامة أطفالك

تتعدد محاليل ومطهرات الجروح ولكن أي منها أأمن على سلامتنا وسلامة أطفالنا؟ وبصدد هذا الموضوع نسلط الضوء على واحد من أهم المنتجات الطبية المستخدمة في علاج وتطهير وتعقيم الجروح على مستوى العالم، والمعتمد لدى أكبر المستشفيات والمراكز الصحية في دول الخليج والعالم، وهو منتج سائل الديرماسين (Dermacyn).

سائل الديرماسين هو محلول خال من المواد الكحولية أوالسامة يستخدم لترطيب، تنظيف، تعقيم وإزالة الأجسام الغريبة والأنسجة الميتة من الجروح، حيث يقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، البكتيريا، الفطريات والجراثيم، كما أنه أحد منتجات شركة مايكروسيف العالمية، ويعد واحدًا من أفضل السوائل التي تستخدم في تنظيف وتعقيم وتطهير الجروح الحادة والمزمنة كونه حاصل على شهادة FDA العالمية.

دواعي الاستخدام

يستخدم ديرماسين في العديد من الحالات من بينها:

– ترطيب ضمادات الجروح

– إنضار وتنظيف وتعقيم وتطهير الإصابات الجلدية الحادة والمزمنة مثل التقرحات السريرية، تقرحات مرضى السكري، جروح ما بعد العمليات الجراحية

– لكل أنواع الجروح البسيطة

– الحروق بأنواعها الخدوش والتهيجات الجلدية

– يستخدم أثناء العمليات الجراحية

مميزات ديرماسين:

– آمن للاستخدام على الأنسجة والأعضاء المكشوفة والعظام

– لا يحتوي على أي مواد كميائية

– لا يحتوي على أي مواد كحولية

– لا يسبب أي تهيج أو حساسية في الجلد أو العين

– ليس لديه أي آثار جانبية

– يقضي على جميع أنواع الميكروبات والجراثيم المسببة للأمراض

– لا توجد أي حالات مرضية تمنع استخدامه

– آمن على الأطفال

– حاصل على شهادة FDA

– لا توجد احتياطات خاصة مطلوبة للتعامل به