صالون “تايم سكوير” يقدم خدمات تجميلية للرجال بأبوظبي

افتتح يوم أمس بمنطقة الخالدية بأبوظبي، صالون “تايم سكوير” للرجال، والذي يقدم خدمات تجميلية للرجال بأيدٍ مغربية، على اعتبار أن طاقم المحل مغربي 100 %.

وبخصوص افتتاح صالون تايم سكوير للرجال، قال حسن المسعودي صاحب المحل، أنه تم افتتاح “تايم سكوير” ليكون إضافة للخدمات التجميلية المقدمة للرجال، سواء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين، حيث يقدم الصالون العديد من الخدمات المتميزة من حلاقة وتنظيف بشرة وصبغات للشعر وغيرها من الخدمات.

كما أكد المسعودي أنه حرص على افتتاح صالون تايم سكوير بالتزامن مع عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى تكون المناسبة مناسبتين ويصبح العيد عيدين.

من جهتها أكدت أمينة ايدبندير أن افتتاح صالون تايم سكوير جاء نتيجة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البيئة الآمنة التي تمتاز بها دولة الإمارات، والتي تعد عامل جذب قوي للمستثمرين للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أوضحت أمينة أن صالون تايم سكوير يمتاز بتقديم خدمات مغربية بمنتجات وخلطات مغربية، مثل زيت أركان ومواد التجميل المصنوعة منه وغيرها من المنتجات والخدمات الأخرى.