“أمنيات” العقارية تكشف عن مشروعها الجديد مع مجموعة “دورتشيستر” الفندقية

نظمت مجموعة أمنيات العقارية المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة ومقرها دبي، أمسية احتفالية خاصة تضمنت حفل عشاء، مساء الخميس الماضي؛ للكشف عن الصور الأولى والحصرية لمشروع أمنيات ومجموعة دورتشيستر.

واحتفلت أمنيات العقارية خلال هذه الأمسية الساحرة في بوابة مركز دبي المالي العالمي بشراكتها الجديدة مع مجموعة دورتيشستر، علامة الفنادق الفاخرة والرائدة عالميًا في مستوى الضيافة، وكشفت خلالها عن مجموعة من الصور الرسومية التصميمية للفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم، والشقق الفخمة في مشروع “برايفيت ريزيدنسز” الذي ستتم إدارته من قبل مجموعة دورتيشستر.

وأعلنت مجموعة أمنيات العقارية خلال هذا الحدث أن المشروع تم تصميمه من قبل شركة “فوستر أند بارتنرز” المعمارية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

ويهدف هذا التعاون بين مجموعة أمنيات العقارية المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة، ومجموعة دورتيشستر العلامة الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، إلى ترسيخ مكانة مدينة دبي ضمن محفظة مشاريع مجموعة دورتشستر، التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وروما وبيفرلي هيلز وباريس. وسيضم هذا المشروع المميز فندقًا فاخرًا من فئة الخمس نجوم وشققًا فاخرة في منطقة مراسي على قناة دبي المائية، وستتم إدارتها من قبل مجموعة دورتيشستر.

وجذب هذا الحدث أكثر من 1000 شخصية رائدة على مستوى المنطقة، في مجال العقارات والتمويل ونمط الحياة.

وقال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة أمنيات العقارية: “إنها لحظات خاصة ومهمة للغاية في مسيرة أمنيات العقارية، ومناسبة مميزة للاحتفاء بالماضي والحاضر والمستقبل، ونتطلع قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة دورتيشستر خطوة رئيسية في تاريخ الشركة، وأنا سعيد للغاية بالكشف عن تصميم هذا المشروع المميز أمام جميع المستثمرين والشركاء في هذه الأمسية الخاصة”.

من جانبه، قال كريستوفر كاودري، الرئيس التنفيذي في مجموعة دورتشيستر: “إننا فخورون للغاية بالإعلان عن هذا المشروع الأول لنا في منطقة الشرق الأوسط. وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة أمنيات الرائدة بتعزيز التكامل بين المعالم المعمارية مع الضيافة الأسطورية لمجموعة دورتشستر، وسترتقي بمشهد مستقبل ضيافة الفاخرة في هذه المنطقة النابضة بالحياة”.

وتتمتع مجموعة أمنيات العقارية، التي تأسست عام 2005، بسجل ناجح للغاية في مجال تسليم المشاريع ذات المعايير العالمية، ولديها محفظة عقارية تزيد قيمتها على 6.2 مليار دولار أمريكي.