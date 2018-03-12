كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية يكشف عن عالم من المغامرات والعجائب البحرية

استضاف مربى الشارقة للأحياء المائية الكرنفال السنوي الذي قدم لضيوفه وزائريه عالمًا من المغامرات والتسلية والعجائب، وعرفهم على أسرار البحار المذهلة.

وفي دورته الثالثة، أخذ كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية العائلات والصغار في رحلة من الاكتشافات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض المباشرة والألعاب، كما وفّر فرصة للاقتراب بشكل مباشر من مجموعة من المخلوقات البحرية المذهلة التي تعيش في مربى الشارقة للأحياء المائية.

وشهد الحدث إقامة العروض المسرحية المباشرة على منصة الكرنفال، والتي تضمنت عروضًا عن الكائنات البحرية مثل قنديل البحر وفرس البحر ضمن الكرنفال الذي استمر على مدار عشرة أيام، فيما قدم فريق العمل في مربى الشارقة للأحياء المائية معلومات للزائرين حول أهمية حماية البيئة البحرية الممتدة على شواطئ دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية والتعليمية.

وحضرت أعداد كبيرة من العائلات والأطفال لزيارة الحدث المخصص لأفراد المجتمع كافة، وذلك لمشاهدة أنواع الأحياء البحرية التي تعيش في مياه الخليج العربي، والعديد من الكائنات البحرية المنتشرة في بحار العالم، والتعرف على الجهود الهامة والموجهة لحماية البيئة البحرية.

وعادت هذا العام فعالية “حوض لمس الكائنات البحرية” حيث تمكن الزائرون من التفاعل مع أنواع مختلفة من الأسماك والكائنات البحرية المختلفة.

فيما أقيمت مجموعة من الفعاليات التعليمية مثل “بيت الصياد”، و”مسرح العرائس” داخل مربى الشارقة للأحياء المائية.

واستضاف المربى المائي نسختين باللغة العربية والإنجليزية لعرض مسرحي بعنوان: “أليس في كرنفال القناديل”، وذلك إلى جانب عروض الكرنفال، وعرض قنديل البحر، والمسابقات العديدة.

واستمتع الضيوف بمجموعة من خيارات المأكولات والأطعمة الشهية من عربات بيع المأكولات ومجموعة من المطاعم المفضلة في الإمارات، فيما حضر رواد الأعمال الشباب من مبادرة مشاريع الشباب لبيع منتجات متنوعة ضمن سوق الكرنفال المفتوح.

وفي تصريح له، قال راشد الشامسي، أمين متحف مربى الشارقة للأحياء المائية: “كان كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية حافلًا بالمتعة والتشويق في عامه الثالث. وقد تمثل الهدف من تنظيم هذا الحدث المجتمعي بنشر الرسائل التعليمية حول حماية البيئة والاهتمام بها بين الأطفال والعائلات ضمن أجواء حافلة بالمرح والتسلية”.

وأضاف: “تزخر البيئة البحرية المحيطة بدولة الإمارات بالكثير من أنواع الكائنات الحية الجميلة والرائعة. وقد كان فريق العمل في مربى الشارقة حاضرًا خلال دورة هذا العام من الكرنفال لتعريف الزائرين على حياة هذه المخلوقات المذهلة تحت الماء، إضافة إلى كيفية حمايتها والحفاظ على بيئتها من أجل الأجيال القادمة”.