بمناسبة عيد الأم.. سيسترز بيوتي لاونج يقدم عروضًا مميزة

قد لا توجد كلمة تعبر أو تصف مقدار ما تحمله جملة ” أحبك أمي”، لكن هناك ما يمكن أن يعبر عنها كأن تخصصي لها يومًا مميزًا؛ ولأنها تستحق الأفضل فإن كل يوم من أيام شهر مارس سيكون كيوم عيدها.. عيد الأم.

استمتعي بقضاء أجمل اللحظات مع والدتك لدى سيسترز بيوتي لاونج واحصلي على خصم 15% على العلاجات المتوافرة في القائمة كافة.

هدية من التألق والدلال

امنحي والدتك بشرة متوهجة وناعمة كالحرير وذلك مع مستحضرات مارجي الفاخرة الخاصة بالعناية بالبشرة التي تعيد الإشراق والحيوية والنعومة لإطلالة ساحرة.

مجموعة عناية الوجه المميزة تكافح علامات التقدم بالسن مثل: الجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين لتحظى ببشرة نضرة، مشدود وصحية.

هدية من الاسترخاء

لتكن هديتك لها مفعمة بالراحة المطلقة، وذلك من خلال إهدائها ساعة كاملة من المساج الذي يبدأ من الرأس وحتى أخمص القدمين؛ ما يعزز نشاطها ويزيل التوتر والتعب المتراكم في كل من عضلات الرقبة والظهر والأكتاف والأيدي وحتى الأرجل، وذلك من خلال استخدام مزيج الزيوت الخاصة المعطرة والدافئة التي تسهم في زيادة فاعلية التدليك وتولد شعورًا عامًا بالرفاهية.

هدية لأظافر مرتبة وأنيقة

قدّمي الدلال الذي تستحقه يدا والدتك وامنحيهما إطلالة أنيقة وصحية وذلك من خلال تقديم جلسات خاصة بالعناية باليدين والقدمين، فضلاً عن العناية بالأظافر عبر تقديم مجموعة واسعة من الخيارات مثل: “الجيليش ” و”الفرنش” وغيرهما؛ لتحظى بأظافر أنيقة وصحية.

هدية لشعر مذهل

فاجئي والدتك بجلسة تصفيف وعناية بالشعر يقدمها لها خبراء العناية الذين يتيحون مجموعة واسعة من الخيارات متضمنة صبغة شعر، هايلايت، وعلاج بالكرياتين؛ إذ يمكنها أن تنتقي ما يناسبها.

عبري لها عن محبتك طوال هذا الشهر من الأول وحتى الـ 31 من مارس، وتمتعي بخصم بنسبة 15% على كل الخدمات عند زيارتك مركز سيسترز مع والدتك أو ابنتك.